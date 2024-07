Grandioses Finale in der Fan Zone: Insgesamt 703.000 Besucher:innen erlebten ein wunderbares Fußball-Fest

Der Hans-Jochen-Vogel-Platz ist wegen Abbau am Montag und Dienstag gesperrt

Was für ein grandioses Finale: Am letzten Wochenende der Fan Zone kamen 48.000 Besucher:innen in den Olympiapark und feierten nochmals gemeinsam eine wunderbare Party zum Ende der UEFA EURO 2024. Somit kamen vom 14. Juni bis 14. Juli insgesamt 703.000 Fans zum größten Fußball-Festival Münchens.

Zum großen Sommer-Open Air hatte am Samstag Antenne Bayern auf den Hans-Jochen-Vogel-Platz geladen. Auf dem Programm standen unter anderem Konzerte von Iggi Kelly, Welshly Arms und dem DJ-Duo Fast Boys.

Am Sonntag füllte sich die Fan Zone dann ein letztes Mal zum großen Public Viewing des EM-Finalspiels England gegen Spanien. Davor gab es beste Unterhaltung auf der Seebühne mit dem Polizeiorchester Bayern, Afro Buzz und die Kult-Band Münchener Freiheit heizte den Fans vor Anpfiff schon mal richtig ein. Am Ende krönte ein farbenfrohes Feuerwerk den Abend, den EM-Sieg von Spanien und den Abschluss von unvergesslichen Fan Zone-Tagen im Olympiapark.

„Wir sind glücklich über den großen Zuspruch der Fans aus München und Europa. Ganz offensichtlich ist es uns gelungen, die Besucherinnen und Besucher zu begeistern und ihnen im Zeichen der EURO ein tolles Programm zu bieten“, freut sich Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH (OMG).

Nach dem Event ist vor dem Event: Noch in der Nacht zu Montag beginnen die Abbauarbeiten der Fan Zone beziehungsweise die Aufbauarbeiten für die nächste Veranstaltung im Olympiapark, den B2Run am Mittwoch, 17. Juli. Aus diesem Grund bleibt der Hans-Jochen-Vogel-Platz aus Sicherheitsgründen sowohl am Montag, 15. Juli, als auch am Dienstag, 16. Juli, gesperrt und kann nicht durchquert werden. „Für die beiden Schließungstage des Hans-Jochen-Vogel-Platzes bitten wir um Verständnis und bedanken uns für das Entgegenkommen unserer Besucherinnen und Besucher. Aber die Sicherheit aller hat für uns höchste Priorität“, so Marion Schöne. Umgehungsrouten sind ausgeschildert und auch auf der OMG-Website unter diesem Link einzusehen.