Größerer Polizeieinsatz aufgrund einer verdächtigen Person – Berg am Laim

Am Samstag, 07.09.2024, gegen 15:30 Uhr, teilte ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Notruf der Polizei München mit, dass er aus einer Wohnung eine männliche Person beobachtet hat, welche eine Schusswaffe bei sich führt. Zuvor wurde er von dieser Person verbal bedroht, während dabei auch die Schusswaffe vorgezeigt wurde.

Daraufhin begaben sich mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit. In der sofort eingeleiteten Fahndung in diesem Wohngebiet konnte der Tatverdächtige, ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München, angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung konnte jedoch keine Schusswaffe aufgefunden werden.

Im Rahmen der weiteren Suchmaßnahmen konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Einsatzörtlichkeit ein Tierabwehrgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Das Tierabwehrspray sieht dem ersten Anschein nach aus wie eine Pistole.

Das Tierabwehrspray konnte dem 41-Jährigen zugeordnet werden.

Der Tatverdächtige wurde zu einer Polizeidienststelle verbracht. Er wurde unter anderem wegen der Bedrohung angezeigt. Im weiteren Verlauf wurde er aufgrund der Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 26 (u.a. Bedrohung) der Münchner Kriminalpolizei.