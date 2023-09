Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation in Moosach

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 19:55 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eine Mitteilung darüber, dass eine männliche Person in Tarnkleidung gerade ein Einkaufszentrum in Moosach betreten haben soll. Darüber hinaus soll der Mann ein Holster mit einer schwarzen Schusswaffe bei sich tragen. Aufgrund dieser Mitteilung wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um diese möglicherweise gefährliche Situation zu klären.

Im Rahmen der Absuche konnte ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung passte. Bei der mitgeführten Waffe handelte es sich um eine sogenannte Soft-Air-Waffe, die wie eine echte Waffe aussieht. Zudem konnte bei dem 16-Jährigen ein Einhandmesser aufgefunden werden.

Er wurde zur weiteren Klärung des Sachverhalts auf eine Polizeiinspektion gebracht. Er wurde wegen den Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er an einen Sorgeberechtigten übergeben. Die Soft-Air-Waffe und das Einhandmesser wurde sichergestellt.

Das Kommissariat 25 (u.a. Waffenrecht) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.