Größerer Polizeieinsatz wegen möglicher Bedrohungslage in Laim

Am Samstag, 01.06.2024, gegen 15:35 Uhr, verständigte ein Anwohner eines Wohnheims den Polizeinotruf und gab an, dass eine männliche Person mit einer Schusswaffe an einem offenen Fenster stehen würde.

Aufgrund der unklaren Bedrohungssituation wurden mehrere Einsatzkräfte zur Örtlichkeit geschickt und der Bereich um das Wohnheim abgesperrt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das entsprechende Zimmer des Wohnheims durch Spezialkräfte der Münchner Polizei betreten. Ein Tatverdächtiger konnte hier nicht angetroffen werden.

Bei der Durchsuchung des Zimmers konnte eine erlaubnisfreie Soft-Air-Waffe aufgefunden werden.

Kurz vor Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kehrte der tatverdächtige Zimmerbewohner zum Wohnheim zurück. Bei seiner Durchsuchung konnten keine weiteren verdächtigen Gegenstände aufgefunden werden. Er wurde nach den polizeilichen Überprüfungsmaßnahmen vor Ort entlassen.