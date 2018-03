Große Domino-Show eröffnet die fertigen Riem Arcaden

München, 21.03.2018. Genau fünf Monate ist es her, dass die Riem Arcaden ihre neu strukturierte Nordspange eröffnet haben. Ab 26. März 2018 wird das Angebot noch einmal deutlich erweitert. Nach knapp zwei Jahren Gesamt-Bauzeit wird dann um 10.00 Uhr der Erweiterungsbau offiziell eröffnet. Und das wird mit einer Domino-Show, Gewinnspielen und tollen Fashion-, Beauty-, Lifestyle- und Do-it-Yourself-Aktionen kräftig gefeiert.

„Dieser Erweiterungsbau ist nicht nur baulicher Abschluss des StadtQuartiers Riem Arcaden: die Eröffnung von Peek & Cloppenburg, Intersport, ALDI und bio kultur unterstreicht unsere Position als die All-in-One-Shopping-Destination im Münchner Osten. Hier können Kunden ihren täglichen Bedarf genauso abdecken sowie neue Trends und Fashion-Highlights entdecken“, erklärt Ivica Pavusek, Centermanager der Riem Arcaden.

Startschuss der Eröffnungswoche bildet am Montag, 26. März 2018, um 10.00 Uhr eine spektakuläre Domino-Show mit ca. 50.000 Steinen: Unter anderem wird eine 2,40 Meter hohe und acht Meter breite Wand aus Dominosteinen den Übergang zum neuen Gebäudeteil symbolisch frei geben. Im Rahmen der Domino-Show wird auch der Gewinner des großen Gewinnspiels bekannt gegeben, der sich über eine 1.000-Euro-Geschenkkarte freuen kann. Teilnahmekarten für das Gewinnspiel gibt es am 23. und 24. März 2018 den ganzen Tag sowie am 26. März 2018 in der Früh im Center. Am Abend des Eröffnungstages können Mitglieder des Riem Arcaden-Treueprogramms in den Genuss eines exklusiven Konzerts von Clueso kommen. 50 x 2 Karten können ausschließlich über ein Gewinnspiel auf der Riem Arcaden Facebook-Seite gewonnen werden.

Bis einschließlich Gründonnerstag wird während der regulären Öffnungszeiten von 10.00 bis 20.00 Uhr im Rahmen der Eröffnung einiges geboten. Frauen dürfen sich mit professionellem Make-up und Hairstyling kostenlos verwöhnen lassen, Männer beim Barbier – und Klein und Groß können Kuscheltiere, USB-Sticks oder Kopfhörertaschen basteln oder ihr eigenes cooles Baseball-Cap gestalten. Bei der Fashion-Show und in der Stylebox von Personal-Shopperin Iris Zimmermann gibt es Inspirationen für die Frühjahr-Sommer-Garderobe. Ob mit der Familie, der besten Freundin oder dem besten Kumpel, wer mag, holt sich in der etwas anderen Fotobox ein Erinnerungsfoto an die große Riem Arcaden-Eröffnungswoche.

Mehr Informationen:

Riem Arcaden Homepage: http://www.riem-arcaden.de/

Riem Arcaden Treueprogramm: https://www.riemarcaden.de/loyaltyprogram

Riem Arcaden Eröffnung: https://www.riemarcaden.de/events

Riem Arcaden Facebook-Seite: https://www.facebook.com/riemarcaden/

Facebook-Veranstaltung zur Eröffnung: https://de-de.facebook.com/events/180414885924514/

Gewinnspiel Clueso-Konzert: https://www.facebook.com/riemarcaden/app/194911597312032/