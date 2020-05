Großhadern: Räuberischer Diebstahl in einer Tankstelle

Am Freitag, 22.05.2020, gegen 23:30 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Würmtalstraße und kaufte Alkohol. Gegen 04:00 Uhr, kam der Mann erneut in die Tankstelle. Ein 29-jähriger Tankstellenmitarbeiter war gerade dabei den Müll zu entsorgen, als er den Unbekannten hinter dem Verkaufstresen bei den Tabakwaren feststellte. Dieser hatte bereits mehrere dort angebotene Waren an sich genommen.

Nachdem sich der Täter hinter ein Regal gebückt hatte, kam er mit einem Messer in der Hand wieder hoch. Der 29-Jährige versperrte die Zugangstür mit einem Zeitungsständer, um den Mann an der Flucht zu hindern. Daraufhin bedrohte der Unbekannte den Tankstellenmitarbeiter mit dem Messer und wollte, dass er weggeht. Der Täter konnte sich schließlich am Zeitungsständer vorbeizwängen und aus der Tankstelle flüchten.

Der 29-jährige Mitarbeiter verständigte umgehend die Polizei.

Das Kommissariat 61 hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, sprach Deutsch, fliehende Stirn, Oberlippenbart, schlank; er trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Text-Aufdruck, eine über die Knie reichende weiße karierte Cargohose, graue Unterhose, dunkle Socken, weiße Schuhe, umgehängter weißer Mundschutz (nicht getragen), hatte zum Teil Kopfhörer auf; er führte ein Messer mit einer Klingenlänge von ca. zehn Zentimeter (die Griffschale war aus Holz) und eine Tasche (ähnlich Shopper) mit sich

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.