Haar: Einbruch in Kindergarten

Im Tatzeitraum Donnerstag, 29.02.2024, 22:30 Uhr, bis Freitag, 01.03.2024, 07:00 Uhr,

drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in einen

Kindergarten ein.

Dort entwendeten die Täter einen Möbeltresor. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit

der Tatbeute.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens bemerkte den Einbruch und verständigte daraufhin

die Polizei über den Notruf 110.

Der gewaltsam geöffnete Möbeltresor konnte mittlerweile am 01.03.2024, gegen 15:45

Uhr, von einer Spaziergängerin in der Grünanlage am „Langhölzl“ aufgefunden werden.

Diese verständigte daraufhin ebenso die Polizei.

Vor Ort wurden jeweils umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner

Kriminalpolizei durchgeführt.

Die Tatbeute aus dem Tresor beläuft sich auf mehrere hundert Euro Bargeld.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Ä

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Neithardstraße, Karl-Hackl-Straße,

Ratoltweg, Annelies-Kupper-Allee und Richard-Reitzner-Allee und der Grünanlage am

„Langhölzl“ (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.