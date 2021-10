Hasenbergl: Illegales Glücksspiel aufgedeckt

Im Juni 2021 erhielt die Polizei Mitteilungen, dass es in einem Geschäft im Hasenbergl an mehreren Tagen in der Woche illegales Glückspiel durchgeführt würde. Laut dieser Mitteilungen werden bei den illegalen Glückspielrunden, die seit Ende 2020 stattfinden sollen, bis zu fünfstellige Eurobeträge eingesetzt und Kredite mit hohen Zinsen durch die Betreiber vergeben.

Aufgrund dessen wurden umfangreiche Ermittlungen durch das Fachkommissariat 33 (Delikte der organisierten Kriminalität/Glückspiel) durchgeführt. In diesen Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse, die die Inhalte der Mitteilungen an die Polizei bestätigten, weshalb über das Amtsgericht München Durchsuchungsbeschlüsse für die Örtlichkeit eingeholt wurden.

Am Freitag, 08.10.2021, wurde die Örtlichkeit von der Polizei durchsucht. Dabei konnte im Keller ein ca. 60 qm großer Raum vorgefunden werden, der zu einer Art Spielkasino ausgebaut war. Dort befanden sich u. a. mehrere Automaten und Tische für verschiedene Glückspielarten (z.B. Roulette und Poker). Zudem konnten dort sechs Personen angetroffen werden. Bei diesen handelte es sich um fünf Personen mit Wohnsitzen München zwischen 37 und 54 Jahren und eine Person aus Tschechien (30 Jahre).

Die sechs Tatverdächtigen wurden angezeigt wegen der unerlaubten Veranstaltung eines Glückspiels und danach wieder entlassen. Die Spielräume wurden versiegelt.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Fachkommissariat 33.