Hauptbahnhof: Bedrohung von Rettungsdienstkräften

Gegen 19:30 Uhr wurden Sanitäter von besorgten Passanten zu einem am Ausgang Arnulfstraße hilflos am Boden liegenden, stark Alkoholisierten gerufen. Als die Rettungsdienstkräfte den wohnsitzlosen 45-jährigen Deutschen versorgten, und bei dem kaum ansprechbaren einen Schmerzreiz gesetzt hatten, mischte sich ein 32-jähriger Israeli ein. Der im Landkreis Eichstätt Wohnhafte sah wie der Behandelte auf den Schmerzreiz reflexartig reagierte. Da er der Meinung war, “sein Kumpel” würde nicht ordnungsgemäß versorgt, und sogar unangemessen behandelt, drohte er den drei Mitarbeitern des Rettungsdienstes verbal Gewalt an. Der mit 1,08 Promille alkoholisierte Israeli wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen freien Fußes von der Wache der Bundespolizei entlassen. Der Behandelnde musste nicht weiter ärztlich versorgt werden.