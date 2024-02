Hauptbahnhof: Handel mit Betäubungsmitteln – Polizei stellt mehrere Hundert Gramm Kokain sicher

Am Dienstag, 13.02.2024, wurde gegen 11:30 Uhr, ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin

durch Beamte der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) am Hauptbahnhof einer

Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung seines Reisegepäcks wurden

mehrere Hundert Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der 23-Jährige wurde

vorläufig festgenommen.

Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung wurde über die Staatsanwaltschaft München I

ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 23-Jährigen in Berlin beantragt,

welcher durch das Amtsgericht München erlassen und durch das LKA Berlin vollzogen wurde. Hierbei wurden unter anderem eine elektronische Feinwaage, mehrere

Mobiltelefone und eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Der 23-Jährige wurde nach Vorführung in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München

durch den Ermittlungsrichter entlassen.

Die Ermittlungen des Kommissariats 82 (Rauschgiftdelikte) hinsichtlich des Tatverdachtes

des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge dauern an.