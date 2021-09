Hauptbahnhof München: 16-Jährige in den Hinterhof gezogen und misshandelt

Am Mittwoch, 22.09.2021, gegen 15:40 Uhr, wurde eine 16-Jährige aus dem Landkreis München im Bereich des Hauptbahnhofes von einem unbekannten Mann angesprochen. Nachdem die 16-Jährige die verbalen Annäherungsversuche des Mannes ablehnte, folgte ihr dieser zunächst und zog sie in der Folge unter Anwendung von Gewalt in einen nahegelegenen Hinterhof.

Nach aktuellem Ermittlungsstand nahm er sexuelle Handlungen an ihr vor. Es gelang der 16-Jährigen telefonisch eine Angehörige zu verständigen. Als der unbekannte Täter das bemerkte, ließ er von ihr ab und entfernte sich unerkannt.

Die Angehörige verständigte sofort den Polizeinotruf. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifen beteiligt waren, blieben erfolglos.

Durch den Übergriff wurde die 16-Jährige leicht an den Armen verletzt.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25-28 Jahre alt, ca. 175 cm groß, vermutlich afrikanische Herkunft, sprach gebrochen Deutsch und Englisch; er trug dunkle Kleidung (Weste, Shirt, Jogginghose, Cap, hellblaue medizinische Maske)

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hauptbahnhof von der Bayerstraße bis zur Landwehrstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.