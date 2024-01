Hellabrunner Tierparkschule mit BNE-Auszeichnung geehrt

Vergangene Woche erhielt die Hellabrunner Tierparkschule die nationale UNESCO-Auszeichnung für „Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Damit werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Deutschen UNESCO-Kommission Initiativen ausgezeichnet, die sich besonders für Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen.

„Wir freuen uns sehr über die UNESCO-Auszeichnung. Nachhaltigkeitsaspekte durchdringen alles in der Tierparkschule. Kein Thema, kein Projekt und Unterrichtsmodul in unseren Bildungsangeboten, in denen es nicht um Nachhaltigkeit geht und die Handlungskompetenzen vermitteln sollen. Denn das ist das übergeordnete Ziel unserer Arbeit: wir wollen die Teilnehmenden befähigen, durch kleine Änderungen im Alltagsverhalten zum Schutz der Natur, der Tiere und ihrer Lebensräume beizutragen“, so Sandra Buchberger, Leiterin der Tierparkschule.

Tierpark-Direktor Rasem Baban gratuliert: „Mit der Tierparkschule bietet Hellabrunn einen ganz besonderen außerschulischen Lernort, wo sich Bildung nicht wie lernen, sondern wie Erleben anfühlt. Herzlichen Glückwunsch für diese besondere Auszeichnung, die das vorbildliche Engagement in Sachen Nachhaltigkeit der Tierparkschule hervorhebt.“

Seit 2019 bildet das nach modernsten Standards errichtete Schulgebäude in der Hülle eines alten Bauernhauses das Herzstück des Mühlendorfes im Tierpark Hellabrunn. Es ist ein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler die Vielfalt des Lebens beobachten und erleben können. Ausgangspunkt der meisten Lernmodule ist die angeleitete Tierbeobachtung. Sie schafft ein Verständnis für die Bedürfnisse der Tiere und die menschlichen Einflüsse auf ihre Lebensräume. Spielerisch werden die Kinder und Jugendlichen auch an die größeren Zusammenhänge des Klimawandels herangeführt und erfahren, wie sich ihr persönliches Handeln auf die Natur und die Arten auswirkt. Die Tierparkschule orientiert sich an den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung und versteht sich als Einrichtung zur Bildung für Nachhaltigkeit.

Auch Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende Verena Dietl ist erfreut über die Auszeichnung: „Mit der Tierparkschule wurde ein Ort geschaffen, mit dem viele zukünftige Schülergenerationen für das Thema Biodiversität begeistert werden können. Das dies bereits hervorragend gelingt, zeigt diese Ehrung. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist für uns alle von hoher Wichtigkeit und wo lässt sich dies besser lehren und lernen als direkt in der Natur, in diesem Fall mitten im Tierpark Hellabrunn.“

Die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ würdigt Organisationen, Netzwerke und Kommunen, die sich im Rahmen des UNESCO-Programms BNE 2030 für eine lebenswerte, nachhaltige Gestaltung unserer Gesellschaft einsetzen. Sie wird von der Deutschen UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vergeben. Ziel der Auszeichnung ist es, erfolgreiche BNE-Akteurinnen und -Akteure sichtbar zu machen und zu stärken, um BNE mit ihrer Hilfe in die Breite der Gesellschaft zu tragen.

Die Hellabrunner Tierparkschule bietet als außerschulischer Lernort Unterricht für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Schularten fächerübergreifend an. Seit diesem Schuljahr bietet die Tierparkschule neben einem Ferienprogramm auch Module an, die nach dem Baukastenprinzip ausgewählt werden können.