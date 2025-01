Highlight für Airportfans: „BelugaXL“ zu Gast am Flughafen München

In den ersten fünf Wochen dieses Jahres ist der Riesen-Frachter mit dem Namen „Beluga“ immer wieder zu Gast auf dem Flughafen München. Als Grundlage für den BelugaXL dient der Airbus A330-200F. Er verdankt seinen Namen dem Walfisch-ähnlichen Aussehen. Der Beluga transportiert überwiegend Flugzeugkomponenten zwischen den verschiedenen Airbusstandorten. Bei seinen jetzigen Gastspielen am Münchner Airport werden in Augsburg hergestellte A350-Rumpfsektionen – sogenannte „side shells“ – über ein eigens konstruiertes Spezialgerüst in das Transportflugzeug verladen und dann in das Airbuswerk nach Hamburg-Finkenwerder geflogen.

Mit seiner besonderen Form, einer Spannweite von fast 61 Metern und einer Höhe von rund 20 Metern ist der BelugaXL für Luftfahrtfans ein echtes Highlight. Die Verladung der Flugzeugteile aus Augsburg am Münchner Flughafen macht die Bedeutung des Freitstaates Bayern als wichtiger Standort für Luftverkehr und Flugzeugindustrie deutlich. Für Flugzeugfans interessant: Voraussichtlich am 23., am 29. und am 31. Januar 2025 wird der BelugaXL dem Airport noch drei weitere Besuche abstatten und soll jeweils mittags in München landen und am Nachmittag in Richtung Hamburg abheben.