Highlight für Bergläufer: Lavaredo Ultra Trail durch die Dolomiten

(Alta Badia) In der Königsklasse kommt er auf 120 Kilometer – der Lavaredo Ultra Trail quer durch die Dolomiten. Wer die 80-Kilometer-Distanz läuft, startet am 30. Juni morgens um 7 Uhr im pittoresken Dorf La Val und begibt sich von Alta Badia aus durch den Naturpark Fanes-Senes-Prags hinüber nach Cortina d’Ampezzo. Das UNESCO Welterbe mit seinen Wasserfällen und schroffen Felsen steht unter Schutz – und raubt Trailrunnern ebenso wie Zuschauern den Atem. Wer die Challenge sucht und selbst die Laufschuhe schnüren möchte, kann sich schon jetzt zum Delicious Trail Dolomiti anmelden und am 28. September dann neben der Landschaft und der Herausforderung vor allem die Kulinarik genießen. Denn der Name ist Programm. www.altabadia.org