Verpuffung in einer Kleingartenlaube – Sendling

Am Sonntag, 16.06.2024, kam es gegen 18.00 Uhr, in einer Kleingartenanlage während einer privaten Feier zu einer Verpuffung in einem Geräteschuppen.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Gaskartusche explodiert.

Aufgrund der Verpuffung durchschlug eine Stichflamme die Holzverschalung zwischen dem Geräteschuppen und einem angrenzenden Aufenthaltsraum der Gartenlaube, wodurch eine 24-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ravensburg und eine 35-Jährige mit Wohnsitz in München verletzt wurden. Beide kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Anwesenden vor Ort konnten den Brand löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.