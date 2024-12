Highlights in der Isarphilharmonie – Von Julia Fischer bis Tim Bendzko

Das neue Jahr startet in der Isarphilharmonie mit Stars aus der ganzen Welt. Neben Klassik-, Pop- und Jazz-Konzerten gibt es Lesungen und Filmmusik.

„Der Gasteig HP8 ist längst fester Teil der internationalen Kulturszene“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Auch im ersten Halbjahr 2025 jagt in der Isarphilharmonie wieder ein Highlight das nächste.“

Julia Fischer, Igor Levit, Hilary Hahn, Evgeny Kissin, Diana Damrau oder Jonas Kaufmann sind nur ein paar Namen der Klassik-Stars, die in den nächsten Wochen und Monaten im Gasteig HP8 auftreten werden. Khatia Buniatishvilli, Hélène Grimaud, Sol Gabetta, Lucas & Arthur Jussen, The Dark Tenor und Plácido Domingo gehören ebenfalls dazu.

Neben den heimischen Orchestern wie den Münchner Philharmonikern, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Münchener Kammerorchester und den Münchner Symphonikern sind internationale Top-Orchester aus Kopenhagen, Prag, Jerusalem, London und Birmingham zu Gast.

Die dazu gehörenden Dirigentinnen und Dirigenten zählen zu den großen Namen der Musikszene. Die Münchner Philharmoniker zum Beispiel treten unter der Leitung von Barbara Hannigan, Lahav Shani, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Mirga Gražinytė-Tyla, Andris Nelsons oder Zubin Mehta auf. Außerdem stehen Sir Simon Rattle, Teodor Currentzis, Anja Bihlmaier, Tugan Sokhiev und Gustavo Dudamel 2025 in der Isarphilharmonie am Pult.

Aber auch die Pop-, Jazz- und Rockszene hat den Konzertsaal für sich entdeckt: Legenden wie die Kult-Band Jethro Tull, der Liedermacher Hermann van Veen oder die 70er-Jahre-Band Karat können genauso live erlebt werden wie Helge Schneider, das Michael Wollny Trio, Kruder & Dorfmeister, das Anouar Brahem Quartet, Clueso und Tim Bendzko.

Daneben gibt es literarische Formate in der Isarphilharmonie: Lars Eidinger bringt Liebesgedichte von Thomas Brasch auf die Bühne und Benjamin von Stuckard-Barre und Martin Suter unterhalten sich über ihren Gesprächsband „Kein Grund, gleich so rumzuschreien“.

Filmfans kommen bei den Filmmusik-Konzerten auf ihre Kosten. Sounds großer Kino-Kassenschlager wie Das Dschungelbuch, James Bond, Top Gun, Fluch der Karibik oder Dirty Dancing werden live gespielt, zum Teil mit dem Originalfilm auf der Leinwand.

Ganz neu ist ein immersives Konzert des Münchener Kammerorchesters: Durch großflächige Lichtinstallationen und Videoanimationen werden Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ parallel zur Live-Musik mit vielen Sinnen spür- und erlebbar.

„Ab dem Herbst 2025 freuen wir uns dann auf noch auf einen ganz besonderen Höhepunkt – einen doppelten Geburtstag“, sagt Stephanie Jenke. „Der Gasteig HP8 wird vier Jahre alt. Und der Gasteig als größtes Kulturzentrum Europas wird sogar 40.“

Wie und wann diese Jubiläen mit allen Besucher*innen gefeiert werden, wird eine Überraschung, so die Gasteig-Chefin. „Soviel kann ich aber jetzt schon verraten: Die Saison 2025/26 wird ein ganz besonderes Geschenk für alle Gasteig-Fans.“

Eine Auswahl der Isarphilharmonie-Highlights bis zum Sommer 2025

Klassik-Konzerte

• 6.1., 18:30 Uhr: Vivaldis Vier Jahreszeiten – Ein immersives Konzert

Münchener Kammerorchester mit Cecilia Ziano

• 21.1., 20:00 Uhr: Danish National Symphony Orchestra mit Fabio Luisi und Khatia Buniatishvili

• 22.1., 20 Uhr: Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela mit Gustavo Dudamel

• 24.1., 19:30 Uhr / 25.1., 19:00 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Barbara Hannigan

• 29./30.1., 19:30 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Lahav Shani und Hilary Hahn

• 4.2., 20 Uhr: Royal Philharmonic Orchestra mit Vasily Petrenko und Julia Fischer

• 8.2., 20 Uhr, The Dark Tenor

• 14.2., 19:30 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Thomas Hengelbrock

• 19./20.2., 19:30 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Philippe Jordan

• 18.3., 20 Uhr: Plácido Domingo

• 21.3., 19:30 Uhr: Münchner Symphoniker mit Anja Bihlmaier

• 24.3., 20 Uhr: Evgeny Kissin

• 28.3., 19:30 Uhr / 29.3., 19 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Mirga Gražinytė-Tyla und Vilde Frang

• 1.4., 20 Uhr: Diana Damrau und Jonas Kaufmann

• 10.4., 20 Uhr: Symphonieorchester des BR mit Tugan Sokhiev

• 13.4., 16 Uhr: Utopia mit Teodor Currentzis und Alexandre Kantorow

• 21.4., 15:30 Uhr: Münchner Symphoniker mit Joseph Bastian

• 11.5., 16 Uhr: Camerata Salzburg mit Hélène Grimaud

• 21./22.5., 19:30 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Zubin Mehta

• 25.5., 20 Uhr: Sächsische Staatskapelle Dresden mit Tugan Sokhiev und Sol Gabetta

• 27.5., 20 Uhr: Neojiba Orchestra mit Ricardo Castro und Lucas & Arthur Jussen

• 29./30.5., 20 Uhr: Symphonieorchester des BR mit Sir Simon Rattle

• 13.6., 19:30 Uhr / 14.6., 19 Uhr: Münchner Philharmoniker mit Andris Nelsons und Rachel Willis-Sørensen

• 19./20.6., 20 Uhr: Symphonieorchester des BR mit Esa-Pekka Salonen und Igor Levit

Pop-, Jazz- und Rock-Konzerte

• 3.2., 20 Uhr: Kruder & Dorfmeister

• 4.3., 20 Uhr: Helge Schneider

• 15.3., 20 Uhr: Clueso + Friends

• 27.3., 20 Uhr: Michael Wollny Trio

• 31.3., 20 Uhr: Wynton Marsalis and the Jazz at Lincoln Center Orchestra

• 24.4., 20 Uhr: Tim Bendzko

• 26.4., 20 Uhr: Karat

• 2.5., 20 Uhr: Anouar Brahem Quartet

• 3.5., 20 Uhr: Jethro Tull

• 24.5., 20 Uhr: Hermann van Veen & Band

Literarische Formate

• 12.1., 20 Uhr: Lars Eidinger

• 17.2., 20 Uhr: Benjamin Stuckard-Barre und Martin Suter

Filmmusik-Konzerte

• 2./3./4.1., 19:30: Top Gun mit Film

• 3./4.1., 15 Uhr: Das Dschungelbuch mit Film

• 17./18./19.1., 19:30 Uhr: The Sound of Hans Zimmer & John Williams

• 31.1., 20 Uhr / 1.2., 15 Uhr: Die Schöne und das Biest mit Film

• 14.3., 20 Uhr: Avatar: Der Herr der Elemente – mit Filmausschnitten

• 4./5.4., 19:30: The Sound of James Bond

• 6.4., 19:30 Uhr: Sound of Epic Anime

• 19.4., 15 Uhr und 19:30 Uhr: Fluch der Karibik – mit Film

• 23.4., 20 Uhr: Dirty Dancing – mit Film

Festivals

• 21./22.2.: „Der Gasteig brummt!“, Tickets ab 20.1.

• 5.7.: Tanz den Gasteig