Hilfe, mein Hund ist weg

In einer Hundehandtasche reiste am Montagnachmittag (15. Oktober 2018) ein Chihuahua mit seinem Frauchen im ICE von Bremen nach Nürnberg. Nach dem Ausstieg in Nürnberg dachte die 24-Jährige, dass ihr Vierbeiner gestohlen worden war. Die Bundespolizei fahndete mit Erfolg nach dem Hündchen.

Eine junge Frau kam gegen 16 Uhr zur Dienststelle der Bundespolizei und gab dort an, dass ihr Hund gestohlen wurde. Der Hund war mit ihr, schlummernd in einer Tasche, im Zug gereist. Am Bahnsteig bemerkte sie jedoch, dass die Tasche mit dem Vierbeiner fehlte. Sofort sichteten die Beamten die Videoaufzeichnung des Bahnsteigs, um anschließend nach den möglichen Tätern zu fahnden. Nach kurzer Zeit stellten die Beamten jedoch fest, dass die Frau ohne ihre Tasche aus dem Schnellzug gestiegen war. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Chihuahua Tyson seine Reise nach München alleine fortgesetzt hatte und sich noch im Zug befand. Daraufhin verständigten die Beamten ihre Münchner Kollegen, die den Hund vom Intercity abholten.

Glücklich und beruhigt konnte die Frau ihren Hund gegen 19 Uhr in der Dienststelle der Münchener Bundespolizei abholen.