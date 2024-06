Hochwasser: Große Solidarität im bayerischen Mittelstand

Der bayerische Mittelstand ist erleichtert über die rasche Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung, mindestens 100 Millionen Euro Soforthilfe für Betroffene zur Verfügung zu stellen und dabei auch die Notsituation der vielen Unternehmen in den Hochwassergebieten zu berücksichtigen. „Wenn dieses Geld jetzt auch schnell ankommt, dann ist das ein hervorragendes Beispiel für unkomplizierte Nothilfe in einer Krisensituation“, betonte Achim von Michel, Politikbeauftragter im BVMW Bayern.

Gleichzeitig erlebt der bayerische Mittelstandsverband derzeit eine Welle der Solidarität. „Uns erreichen zahlreiche Hilfsangebote von Unternehmen, die in der Notsituation schnell helfen wollen“, sagte von Michel. Beispielsweise stellen die Premier Inn Hotels, die zu den bundesweiten Mitgliedern des BVMW gehören, unkompliziert Notunterkünfte in ihren Häusern in Passau, Regensburg und Lindau zur Verfügung. Die Koordination aller Angebote übernimmt dabei der BVMW direkt mit den zuständigen Landratsämtern und den BVMW-Beauftragten vor Ort in den betroffenen Regionen.

Der BVMW Bayern hat außerdem eine aktuelle Hochwasser-Informationsseite auf seiner Homepage eingerichtet. Hier finden mittelständische Unternehmen bereits aktuelle Informationen zu Ansprechpartnern, Hilfsprogrammen und weiteren Aktivitäten des Mittelstands in Bayern. Hier können Unternehmerinnen und Unternehmer auch direkt Kontakt zum BVMW Bayern aufnehmen:

https://www.bvmw.de/de/landesgeschaeftsstelle-bayern/hochwasser-in-bayern