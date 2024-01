Hoffnung für Blutkrebspatienten – Große Registrierungsaktion im Pschorr am Viktualienmarkt

Es sind erschreckende Zahlen: Alle zwölf Minuten bekommt in Deutschland ein Mensch die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Ob Kind oder Erwachsener – vor dieser schweren Krankheit ist niemand geschützt. Bei Kindern ist Blutkrebs sogar nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle.

Ohne eine lebensrettende Stammzellenspende können viele Patienten und Patientinnen nicht überleben. Mit der Suche nach geeigneten Spender:innen beginnt dann immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit: Je schneller ein „Match“ gefunden wird, desto größer sind die Überlebenschancen der Erkrankten.

Da nur 30 Prozent der Patient:innen den oder die passende:n Spender:in in der Familie finden können, ist es wichtig, die(Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bei der Aufnahme neuer potentieller Stammzellenspender:innen zu unterstützen.Natürlich wächst die Chance, einen „genetischen Zwilling“ zu finden mit der Größe der registrierten Spender:innen.

Das Team vom Wirtshaus „Der Pschorr“ am Viktualienmarkt möchte die so bedeutsame Arbeit der DKMS unterstützen.

„Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar wollen wir mit einer einwöchigen Registrierungsaktion einen Beitrag leisten, um an Blutkrebs erkrankten Menschen zu helfen – in der großen Hoffnung auf das lebensrettende passende ,Match‘“, sagt „Pschorr“-Wirt Jürgen Lochbihler.

Von Montag, 29. Januar bis einschließlich Sonntag, 4. Februar können sich neue Stammzellenspender:innen im Wirtshaus „Der Pschorr“ registrieren lassen:

Montag bis Freitag jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr.

Die Registrierung ist ganz einfach.

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als mögliche:r Spender:in in Frage kommen (wobei in 90 Prozent der Fälle keine Knochenmarkentnahme notwendig ist, sondern eine sogenannte periphere Stammzellenentnahme aus dem Blut möglich ist).

Die Gewebemerkmale können über einen simplen Wangenabstrich bestimmt werden.

Wer und wie kann man teilnehmen?

Deshalb gilt: „Mund auf, Stäbchen rein, Spender:in sein!“

Vom „Pschorr“ bekommt jede:r, der sich in der Woche vom 29.1 bis zum 4.2. über einen Wangenabstrich registrieren lässt, ein Freigetränk.