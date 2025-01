IBU präsentiert neue Biathlon-Saisoneröffnung im Olympiapark München

Die Internationale Biathlon Union (IBU) freut sich, das neue Loop One Festival präsentieren zu können, eine innovative zweitägige Veranstaltung für einen völlig neuen Start in die nächste Biathlonsaison.

Zum ersten Mal in der Geschichte startet die Biathlonsaison in einem urbanen Setting, dem berühmten Münchner Olympiapark, in dem vom 18. – 19. Oktober 2025 das erste Loop One Festival stattfinden wird. Die Veranstaltung verbindet Hochleistungssport mit einer lebhaften Festivalatmosphäre, um sowohl langjährige Fans als auch Biathlon-Neulinge zu begeistern.

Am Samstag, den 18. Oktober können tausende Fans packende Kopf-an-Kopf-Rennen im Para-Biathlon und Jugend-Skiroller-Rennen erleben und den Sport selber ausprobieren. Am Samstag, den 19. Oktober werden je 60 der weltbesten Biathletinnen und Biathleten in einem Supersprint-Format auf Skirollern antreten, um Spitzenklasse-Biathlon wie nie zuvor erlebbar zu machen. Auf vier Qualifikationsläufe folgt ein sicher unvergessliches Finale.

Neben Weltklasse-Biathlon an diesem geschichtsträchtigen Ort bietet das Festival für Fans am gesamten Wochenende familienfreundliche Aktivitäten und Unterhaltung. Auf dem Festivalgelände wird es für Familien kulinarische und kulturelle Angebote geben, außerdem spannende Aktivitäten und Erlebnisse für ein urbanes Publikum und für Kinder und Erwachsene die Gelegenheit, Biathlon im Rahmen des IBU-Programms Biathlon 4 All auszuprobieren.

Max Cobb, IBU Generalsekretär:

„Das Loop One Festival ist für den Biathlon ein bahnbrechender Schritt nach vorn. Indem wir unseren Sport an einen so geschichtsträchtigen, urbanen Ort wie den Münchner Olympiapark bringen, feiern wir nicht nur den Start der neuen Saison – wir entwickeln die Art, wie wir Fans und vor allem junge Menschen ansprechen, völlig neu. Diese Veranstaltung soll allen Zielgruppen in einem stimmungsvollen Rahmen die Faszination und die Zugänglichkeit des Biathlonsports nahebringen.“

Daniel Böhm, IBU Sport- und Eventdirektor:

„Wir sehen diese Veranstaltung als einen Auftakt zur Wintersaison, der eine neue Perspektive auf den Sommerbiathlon eröffnet – eine, die sich in ein urbanes Umfeld einfügt, zugänglich ist und eine festival-ähnliche Atmosphäre schafft. Indem wir uns von traditionellen Formaten und Austragungsorten verabschieden, ermöglicht die IBU mehr Kindern und jungen Menschen weltweit Zugang zum und Spaß am Biathlonsport. Indem wir den Biathlon aus den Bergen ins Herz der Stadt holen, hoffen wir, die Leidenschaft für Biathlon bei der nächsten Generation von Fans, Athletinnen und Athleten zu entfachen.“

Das Festivalgelände und die Strecke um den Olympiasee sind frei zugänglich, während für die Tribüne vor dem Schießstand am See im Olympiapark mehrere tausend Tickets in den Verkauf gehen werden. Der Vorverkauf startet voraussichtlich im März 2025.

Weitere Zitate:

IBU Präsident Olle Dahlin:

„Das Loop One Festival ist ein wichtiger Meilenstein bei unseren Bemühungen, unsere Zukunft neu zu schreiben und die Reichweite des Biathlonsports zu vergrößern, wie es in unserem Strategieplan Target 2030 vorgesehen ist. Indem wir den Sport in eine urbane Landschaft einbetten und durch integrative und zugängliche Initiativen auf seine Nachhaltigkeit aufmerksam machen, zeigen wir, dass unser Sport für viele verschiedene Zielgruppen relevant ist. Diese Veranstaltung verkörpert die Vision der IBU, Einigkeit und Begeisterung zu schaffen und gleichzeitig den Wettkampfgeist auf eine Art zu fördern, die in die heutige Zeit passt.“

IBU Vizepräsident Jiri Hamza:

„Das Loop One Festival ist eine einzigartige Gelegenheit, die Positionierung des Biathlons und vor allem des Sommerbiathlons für die Zukunft neu zu definieren. Die dynamische Mischung aus Spitzensport und einem urbanen Umfeld bietet ein unvergleichliches Potential, neue Fans und Partner zu gewinnen. Es wagt auch einen Blick in die Zukunft und zeigt auf, wie Sommer-Events in der Weiterentwicklung und Anziehungskraft des Sports eine Schlüsselrolle spielen könnten.“