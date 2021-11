Impf-Bilanz des Impfzentrums Riems in der vergangenen Woche

Die Anzahl der durchgeführten Impfungen des Impfzentrums Riem inklusive der mobilen Impfungen ist seit 27. November siebenstellig: An diesem Tag verabreichten die Mitarbeiter*innen des Münchner Impfzentrums die Millionste Impfung. Die Impf-Bilanz der vergangenen Woche lautet wie folgt:

Im Impfzentrum Riem, in den Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, KVR, Pasing Arcaden) und bei den mobilen Sonder-Impfaktionen wurden in der vergangenen Woche insgesamt 24.998 Personen geimpft (Erst-, Zweit- und Drittimpfungen). Davon fanden 12.156 Impfungen im Impfzentrum Riem statt. Bei den Impfaußenstellen waren es 7.939 Impfungen, bei den Sonder-Impfaktionen ließen sich 4.903 Personen impfen. Zu den Sonder-Impfaktionen zählen auch nicht-öffentliche Impfaktionen, zum Beispiel für Menschen in schwierigen Lebensumständen oder sozialen Notlagen, wie die am 23. November in den Räumen der Diakonie, dem Refugee Stairway Center in der Nähe des Hauptbahnhofs. Die diakonia wollte hier vorrangig Menschen ansprechen, die sich zwar impfen lassen wollen, aber aus Angst vor Kosten oder bürokratischen Hürden bisher noch nicht den Weg in eine Impfstelle gefunden haben. Bereits vor Beginn hatten sich zahlreiche Menschen vor dem Eingang eingefunden, viele waren zu ihrer ersten Corona-Impfung gekommen. Das Impfteam der Firma Aicher und das Beraterteam der diakonia konnten den Menschen durch viel Aufklärungsarbeit ihre Ängste nehmen und so fast 100 Personen impfen (Foto: Oliver Bodmer). Die Wartenden halfen sich untereinander, zum Beispiel bei Sprachproblemen oder beim Ausfüllen der Impfunterlagen. Nach der Impfung wurden an die Geimpften Einkaufsgutscheine verteilt.

Hinweise zu den Corona-Impfungen

Personen ab 12 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland können sich impfen lassen, grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Impfwillige zwischen 12 und 15 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Auch Menschen, die nicht ihren Erstwohnsitz in München haben, können sich impfen lassen.

Für eine Corona-Schutzimpfung in einer der vier Impfaußenstellen auf der Theresienwiese, am Marienplatz, in den Pasing Arcaden und im KVR muss über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ein Termin vereinbart werden. Auch für das Impfzentrum Riem wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. Bei den mobilen Impf-Sonderaktionen ist keine Terminverein- barung möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist trotzdem erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung.

Da die personellen Kapazitäten für Impfwillige ohne Termin im Impfzentrum Riem und bei den Sonderaktionen derzeit leider noch begrenzt sind, kann es bei der aktuell erhöhten Nachfrage vorkommen, dass nicht alle Wartenden eine Impfung erhalten können. Die Landeshauptstadt bittet dafür um Verständnis.

Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen, AstraZeneca-Kreuzimpfung mit BioNTech 4 Wochen). Erforderlich hierfür ist ein Nachweis über die erfolgte Erstimpfung (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung). Zudem bietet die Landeshauptstadt München bei allen Aktionen der mobilen Impf-Teams im Stadtgebiet sowie im Impfzentrum Riem und den Impfaußenstellen Corona-Auffrischungsimpfungen an. Die Impfung von 5 bis 11-Jährigen wird von der Landeshauptstadt München gerade vorbereitet. Mehr Informationen unter muenchen.de/corona.