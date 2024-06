Informationen zur Europawahl: Was es zu beachten gilt

Am kommenden Sonntag, 9. Juni, können knapp 947.000 wahlberechtigte Münchner*innen ihre Stimmen für die Wahl zum 10. Europäischen Parlament abgeben. Die Wahlräume sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Jede wahlberechtigte Person findet ihren Wahlraum auf der Wahlbenachrichtigung oder unter www.muenchen.de/wahlraumfinder. Infos zur Barrierefreiheit des Wahlraums gibt es auf www.muenchen.de/wahl-barrierefrei.

Briefwahlunterlagen

Briefwahlunterlagen können online nicht mehr beantragt werden, weil die Zeit für den Versand der Briefwahlunterlagen zu kurz ist. Die persönliche Abholung der Unterlagen ist bis Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, in den Wahlbüros im Kreisverwaltungsreferat und in den Bezirksinspektionen möglich. Vor Ort kann auch gleich gewählt werden.

Wahlbüros zur Briefwahlausstellung und deren Öffnungszeiten

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, Saal im Erdgeschoss

– Bezirksinspektion Mitte, Tal 31, 2. Etage, Raum 201

– Bezirksinspektion Süd, Implerstraße 11, 4. Etage, Raum 402

– Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486, Sitzungssaal, Altbau

– Bezirksinspektion Ost, Trausnitzerstraße 33, Erdgeschoss, Raum 0.409

– Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56, 2. Etage, Raum 29

Die Wahlbüros sind am Donnerstag von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 7.30 bis 18 Uhr. Alle Wahlbüros sind barrierefrei zugänglich.

Abgabe von Briefwahlunterlagen

Alle Briefe mit den Briefwahlunterlagen (Wahlbriefe) müssen am Wahlsonntag, 9. Juni, bis spätestens 18 Uhr beim Wahlamt der Landeshauptstadt München eingegangen sein. Wahlbriefe, die später eingehen, werden nicht ausgezählt.

Falls eine Rücksendung per Post aus Zeitgründen nicht mehr sinnvoll ist, weil die Postlaufzeit zu lange dauert, können Sonderabgabestellen und Behördenbriefkästen am Wahlwochenende genutzt werden. Das Wahlamt richtet am Wahlwochenende insgesamt zehn Abgabestellen für Wahlbriefe im ganzen Stadtgebiet ein:

Behördenbriefkästen an fünf Standorten sind rund um die Uhr zu erreichen – letzte Leerung Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr:

– Rathaus am Marienplatz, nahe Fischbrunnen

– Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11 und Ruppertstraße 19

– Bezirksinspektion West, Landsberger Straße 486

– Bezirksinspektion Ost, Trausnitzstraße 33

– Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56

Fünf weitere Sonderabgabestellen stehen am Sonntag, 9. Juni, von 8 bis 18 Uhr zur Verfügung. Die Standorte werden am Wahlsonntag unter www.muenchen.de/briefwahlabgabe veröffentlicht.

Erkrankt am Tag der Wahl

Bei plötzlicher Erkrankung können Anträge auf Briefwahl am Samstag, 8. Juni, von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag, 9. Juni, von 8 bis 15 Uhr im Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße 11, Saal im Erdgeschoss, gestellt werden. Die Krankheit ist mit einem ärztlichen Attest nachzuweisen. Es werden eine Vollmacht sowie ein gültiges Identitätsdokument (Personalausweis oder Reisepass) für die Abholung benötigt. Die Briefwahlunterlagen können nur bei einer persönlichen Vorsprache der Bevollmächtigten ausgehändigt werden.

Ersatz-Briefwahlunterlagen

Sollten Wahlberechtigte trotz rechtzeitiger Antragstellung keine Briefwahlunterlagen bekommen haben, besteht die Möglichkeit, sich mit dem Wahlamt in Verbindung zu setzen, um Ersatzunterlagen zu erhalten. Das ist nur noch bis Samstag, 8. Juni, 12 Uhr möglich.

Wahlbeteiligung und Auszählungsergebnisse

Am Wahlsonntag, zwischen 9.30 und 17.30 Uhr, veröffentlicht das Wahlamt auf www.wahlen-muenchen.de Informationen zur Wahlbeteiligung aus den einzelnen Wahlräumen. Es findet eine laufende Aktualisierung der Zahlen statt.

Die Wahlräume schließen um 18 Uhr. Anschließend beginnt die Auszählung. Sobald die ersten Ergebnismeldungen eingegangen sind, beginnt die Live-Präsentation der vorläufigen Ergebnisse auf der gleichen Webseite. Die eingehenden Ergebnisse werden laufend aktualisiert.

Erreichbarkeit des Wahlamts

Das Wahlamt informiert zum Wahlwochenende unter www.muenchen.de/europawahl und beantwortet Fragen zur Europawahl mit Hilfe des Chatbots „Muckl“, der rund um die Uhr zur Verfügung steht. Außerdem gibt es dort alle relevanten Informationen auch in Leichter Sprache.

Die Mitarbeiter*innen des Wahlamts helfen gerne telefonisch unter der 233-96233 weiter – Donnerstag, 6. Juni, von 8 bis 16 Uhr, Freitag, 7. Juni, von 8 bis 20 Uhr, Samstag, 8. Juni, von 8 bis 14 Uhr und am Wahlsonntag ab 8 Uhr.