Instandhaltungswochenende: Umfangreiche Fahrplanänderungen auf der Stammstrecke

Instandhaltungswochenende von 11. bis 14. Oktober • Busersatzverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof und verstärkte MVG-Linien

Die Deutsche Bahn baut für eine Starke Schiene im Knoten München. Neben dem Ausbau der Infrastruktur steht dabei die Instandhaltung im Fokus. Für S-Bahn-Fahrgäste bedeutet das umfangreiche Fahrplanänderungen am Wochenende vom 11. bis 14. Oktober. Dann steht das turnusmäßige Instandhaltungswochenende mit Sperrung der gesamten Stammstrecke an. Die DB bündelt unterschiedlichste Baumaßnahmen und arbeitet an Gleisen, Weichen und in den Bahnhöfen sowie am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof und an der 2. Stammstrecke. Die S-Bahn sorgt für ein umfassendes Ersatzkonzept mit verstärkten MVG-Linien und Ersatzverkehr.

Kein S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke

Auf der gesamten Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof ist von Freitag, 11. Oktober (22.20 Uhr), durchgehend bis Montag, 14. Oktober (4.40 Uhr), kein S-Bahn-Verkehr möglich. Auch der Bereich rund um den Ostbahnhof ist nur eingeschränkt erreichbar. Aus Richtung Westen fahren die S-Bahnen nur bis Pasing, Hauptbahnhof oder Heimeranplatz, aus Richtung Osten nur bis Giesing oder Leuchtenbergring. Die S8 wird über den Südring umgeleitet und hält als einzige Linie am Ostbahnhof. So fahren die einzelnen Linien:

Die S1 beginnt/endet am Hauptbahnhof, vereinzelt auch in Moosach. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im 20- bis 40-Minuten-Takt. Zwischen Neufahrn und Flughafen besteht aufgrund anderer Bauarbeiten 40-Minuten Takt.

beginnt/endet am Hauptbahnhof, vereinzelt auch in Moosach. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof fährt sie ohne Zwischenhalt und nur im 20- bis 40-Minuten-Takt. Zwischen Neufahrn und Flughafen besteht aufgrund anderer Bauarbeiten 40-Minuten Takt. Die S2 fährt im Westen zwischen Petershausen und Heimeranplatz im Halbstundentakt und ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Zwischen Altomünster und Dachau gilt der reguläre Fahrplan. Im Osten fährt die S2 nur ab/bis Leuchtenbergring (ab dort kommen Fahrgäste weiter mit der Tram 19/21. Ein barrierefreier Umstieg zur Tram 19 ist in Berg am Laim möglich).

fährt im Westen zwischen Petershausen und Heimeranplatz im Halbstundentakt und ohne Halt zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Zwischen Altomünster und Dachau gilt der reguläre Fahrplan. Im Osten fährt die S2 nur ab/bis Leuchtenbergring (ab dort kommen Fahrgäste weiter mit der Tram 19/21. Ein barrierefreier Umstieg zur Tram 19 ist in Berg am Laim möglich). Die S3 entfällt zwischen Pasing und Giesing.

entfällt zwischen Pasing und Giesing. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S6 fährt im Westen nur ab/bis Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit der Tram 19/21. Ein barrierefreier Umstieg zur Tram 19 ist in Berg am Laim möglich).

fährt im Westen nur ab/bis Hauptbahnhof (ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof) und im Osten nur bis Leuchtenbergring (ab dort weiter mit der Tram 19/21. Ein barrierefreier Umstieg zur Tram 19 ist in Berg am Laim möglich). Die S7 fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) und im Osten nur bis Giesing.

fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt Hackerbrücke) und im Osten nur bis Giesing. Die S8 fährt über den Südring ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring.

Für S-Bahn-Fahrgäste gibt es folgende alternative Fahrtmöglichkeiten:

Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) zwischen Pasing und Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt.

zwischen Pasing und Hauptbahnhof im 10-Minuten-Takt. Regionalverkehr zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof.

zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Hauptbahnhof. U-Bahn : Die U5 verbindet mehrere Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz miteinander. Auch in Feldmoching, Moosach, Giesing, Trudering, Neuperlach Süd und Harras kann die U-Bahn genutzt werden. Die U4 wird auf Bestellung der S-Bahn tagsüber bis Westendstraße verlängert und hält somit zusätzlich zur U5 am Heimeranplatz (S2, S7)

: Die U5 verbindet mehrere Stationen der Stammstrecke und den Heimeranplatz miteinander. Auch in Feldmoching, Moosach, Giesing, Trudering, Neuperlach Süd und Harras kann die U-Bahn genutzt werden. Die U4 wird auf Bestellung der S-Bahn tagsüber bis Westendstraße verlängert und hält somit zusätzlich zur U5 am Heimeranplatz (S2, S7) Bus : Die Linie 130 verbindet Pasing u.a. mit der U-Bahn-Station Westendstraße (U5). Die Busse fahren auf Bestellung der S-Bahn am Samstag von 9 bis 22 Uhr im dichteren 10-Minuten-Takt – sonst alle 20 Minuten.

S-Bahn München informiert über Fahrplanänderungen

Alle geänderten Fahrpläne sind in der Online-Fahrtauskunft enthalten. Wer seine Fahrt mit den Apps im MVV wie dem München Navigator, auf der Webseite s-bahn-muenchen.de oder am Automaten plant, bekommt automatisch die beste Verbindung. Details finden sich außerdem unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Zusätzlich informieren Aushänge an den Stationen sowie das Fahrgastfernsehen in den Bahnen über die Bauarbeiten. Die S-Bahn München setzt vor Ort Mitarbeitende zur Reisendenlenkung ein, die Auskünfte geben und über den Ersatzverkehr informieren. Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.

Faktensammlung: Das passiert am Instandhaltungswochenende vom 11. bis 14. Oktober

Nirgendwo in Europa gibt es mehr Eisenbahnverkehr auf zwei Gleisen: Mehr als 1.000 Züge passieren an Werktagen die S-Bahn-Stammstrecke in München. Um die Infrastruktur robuster und zuverlässiger zu machen, bündelt die Deutsche Bahn an ihrem Instandhaltungs-Wochenende von Freitagabend, 11. Oktober durchgehend bis Montagfrüh, 14. Oktober, wieder zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen auf der stark befahrenen Strecke. Während der rund 54-stündigen Totalsperrung zwischen Pasing und Ostbahnhof setzt die DB neben routinemäßigen Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Gleisbereich auch die Neugestaltung der unterirdischen Tunnelbahnhöfe fort. Auch für den Bau der 2. Stammstrecke sowie das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof wird das Wochenende genutzt. Hunderte Mitarbeitende werden für die Bauarbeiten und die Absicherung der Baustellen im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz sein.



Die Baumaßnahmen im Überblick (Auswahl)

Freitag, 11. Oktober (22:20 Uhr) durchgehend bis Montag, 14. Oktober (4:40 Uhr)

Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten im Gleisbereich

Prüfung Wehrkammertor

Ausrüstung der Stammstrecke mit Digitalfunk

Maßnahmen an den Bahnhöfen

In vielen Bahnhöfen laufen Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten und die Modernisierung wird fortgesetzt. Einige Beispiele:

Karlsplatz (Stachus): Elektroinstallationsarbeiten, umfassende Prüfung der sicherheitstechnischen Anlagen, Arbeiten an Abhangdecken und Außenwänden sowie Säulen, Malerarbeiten

Marienplatz: Umfassende Prüfung der sicherheitstechnischen Anlagen, Malerarbeiten

Isartor: Reinigung der Wandverkleidung hinter den Gleisen, Arbeiten am Aufzug und am Entrauchungskanal

Rosenheimer Platz: Reinigung der Wandverkleidung hinter den Gleisen, Kabelverlegung auf der Bahnsteigebene, Arbeiten am Entrauchungskanal

Donnersbergerbrücke: Glastausch in der Fassade des Zugangsgebäudes sowie Fenstererneuerung

Bau der 2. Stammstrecke

Ostbahnhof: Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk, u.a. Kabeltiefbauarbeiten sowie Montagen und Abnahmen bei der Leit- und Sicherungstechnik

Hackerbrücke und Donnersbergerbrücke: Kabelverlegungen, Kampfmittelsondierungen sowie Anpassungen an der Oberleitung

Hirschgarten: Arbeiten am Oberbau, an der Leit- und Sicherungstechnik, Kabelverlegungen und Anpassungen an der Oberleitung

Laim: Arbeiten an der Station und am Überwerfungsbauwerk Süd, Oberbaumaßnahmen, Kabeltiefbauarbeiten, Arbeiten an der Oberleitung und an Signalen, Kampfmittelsondierungen sowie Gründungsarbeiten

Die Maschinen im Überblick (u.a.):