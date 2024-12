JD Sports eröffnet Deutschlands größten Flagship-Store in München

Der Multichannel-Einzelhändler JD Sports hat seinen neuen Flagship-Store in München eröffnet. Mit einer beeindruckenden Verkaufsfläche von 2.700 Quadratmetern ist er der größte Store des Unternehmens in Deutschland und nach dem Standort in der Londoner Oxford Street der zweitgrößte in Europa. Der Store befindet sich in der ehemaligen H&M-Filiale und erstreckt sich über drei Etagen.

Vielfältiges Sortiment für Sport- und Freizeitmode

Der neue Store bietet eine breite Auswahl an Produkten, darunter Sportbekleidung, Streetwear und modische Freizeitkleidung. Das Sortiment richtet sich an ein junges, modernes und trendorientiertes Publikum. Kunden können sich zur Eröffnung über spezielle Angebote und die neuesten Herbsttrends freuen.

Sneaker im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Sneakern. JD Sports ist bekannt für exklusive und limitierte Editionen, die vor allem Sneaker-Enthusiasten ansprechen. Die Zusammenarbeit mit führenden Marken wie Nike, Adidas, New Balance und Lacoste sorgt für eine vielfältige Auswahl an aktuellen Styles und Kollektionen.

Positionierung und Expansion

Mit 88 Stores in Deutschland und weiteren fünf in Österreich gehört JD Sports zu den führenden Anbietern von Sport- und Freizeitbekleidung. Weltweit betreibt die JD Group über 4.600 Stores in 36 Ländern. In München ist JD Sports bereits im PEP Neuperlach und dem Olympia-Einkaufszentrum vertreten. Der neue Flagship-Store erweitert dieses Angebot deutlich.

Starke Konkurrenz und Alleinstellungsmerkmale

In der Sneaker-Kategorie steht JD Sports in direkter Konkurrenz zu Anbietern wie Snipes und Foot Locker. Mit einem besonderen Fokus auf angesagte Textilmarken auf zwei der drei Etagen setzt JD Sports jedoch eigene Akzente. Zudem überzeugt das Unternehmen mit der Kombination aus Online- und Offline-Shopping.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hintergrund

Gegründet wurde JD Sports von John Wardle und David Makin – daher das Kürzel JD. Neben globalen Top-Marken bietet das Unternehmen in Deutschland auch Streetwear-Labels und aufstrebende Designer, die den Store für alle Modebegeisterten attraktiv machen.

Kaufingerstrasse 18

80331 München



Öffnungszeiten:

Mo. – Sa. 10:00 – 20:00 Uhr