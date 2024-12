Jubiläum: 20 Jahre Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V.

Seit zwei Jahrzehnten bringt der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. Freude in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und sorgt mit der Förderung professioneller Klinikclowns für eine wesentliche Erleichterung von Klinikaufenthalten und Lebenslagen in Pflegeheimen und therapeutischen Einrichtungen.

2004 begann sein Wirken mit vier Gründungsvereinen, dieses Jahr feiert er 20jähriges Jubiläum und ist der größte Zusammenschluss von Klinikclownsvereinen deutschlandweit.

Gesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach ist Schirmherr des Jubiläums und gratuliert mit den Worten: „Zwei Jahrzehnte Visiten im Clownskostüm auf Kinderstationen oder in Pflegeeinrichtungen, die Lachen und Leichtigkeit beschert haben – das ist eine tolle Leistung!“

Ausgehend von der Prämisse, dass Clownerie im Gesundheitswesen professionell sein muss, verfolgt der Dachverband das Ziel, einen einheitlich hohen Qualitätsstandard der Clownsarbeit in Medizin und Pflege zu gewährleisten und eine flächendeckende Finanzierung dafür zu schaffen. Alle Mitgliedsvereine erfüllen in ihrer Arbeit konkrete Qualitätskriterien, die im Dachverband gemeinsam entwickelt wurden.

Die Klinikclowns seiner 19 Mitgliedsvereine sind aktuell circa 21.000 Mal jährlich im Einsatz in Krankenhäusern, pflegenden und therapeutischen Einrichtungen, von Rostock bis Garmisch-Partenkirchen und von Köln bis Leipzig.

Ausführliche Informationen gibt es unter www.dachverband-clowns.de.