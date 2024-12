Jugendlichen zum Schulabschluss verhelfen: SWM Bildungsstiftung fördert Artists for Kids

Viele Jugendliche scheiden ohne Schulabschluss aus den Regelschulen aus oder können sie krankheitsbedingt nicht mehr besuchen. Ein großes Problem, denn eine Ausbildungsstelle finden sie so kaum. Zudem wissen sie oder ihre Erziehungsberechtigten meist nicht, welche alternativen Schulformen oder Ausbildungsmöglichkeiten ihnen offenstehen.

Hier setzt das Hilfsangebot von Artists for Kids an. Jährlich verhilft die gemeinnützige Organisation 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen erfolgreich zu einem externen Schulabschluss – und geben ihnen somit die Möglichkeit, ihre eigene Zukunft wieder selbst in die Hand zu nehmen. Allerdings erreichen Artists for Kids jedes Jahr über 160 Anfragen von verzweifelten Hilfesuchenden. Für die fachliche Beratung aller Anfragen stehen ihnen nicht genug Mittel zur Verfügung. Hier hilft die SWM Bildungsstiftung: Sie unterstützt die Organisation über eineinhalb Jahre mit 64.000 Euro.

Dr. Gabriele Jahn, Geschäftsführerin Personal, Immobilien, Bäder: „Ein Schulabgang ohne Abschluss ist ein schwieriger Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Ohne familiäre Förderung lässt sich dieser Rückstand meist nur schwer aufholen. Umso wichtiger sind gemeinnützige Organisationen wie Artists for Kids, die Betroffenen unkompliziert und verständnisvoll helfen. Sie zeigen Wege auf und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Ich freue mich, dass wir mit der SWM Bildungsstiftung diese wertvolle Arbeit unterstützen können.“

Andrea Primus, Geschäftsführerin Artists for Kids: „Dank der SWM Bildungsstiftung können wir nun auf deutlich mehr Anfragen von Jugendlichen reagieren als zuvor. Die Erfahrung zeigt: Allein schon unsere Erreichbarkeit, die Zeit und unser offenes Ohr für ihre individuellen Problemlagen sorgen bereits für eine erste große Entlastung. So können wir bei fast allen direkt die gedankliche Negativspirale durchbrechen.“

Mit der Spende der Bildungsstiftung möchte Artists for Kids möglichst allen Anfragenden rasch und unkompliziert mit einem persönlichen Beratungstermin helfen. Denn gerade bei hilfesuchenden Jugendlichen ist es wichtig, die Eigenmotivation und das Momentum der Anfrage für eine intensive Beratung zu nutzen. Artists for Kids ist als erfahrener und spezialisierter Jugendhilfeanbieter eine renommierte Anlaufstelle, Jugendliche fühlen sich hier altersgerecht und verständnisvoll angenommen.

Das Besondere: Nach einer Erstberatung entwirft Artists for Kids für jeden Hilfesuchenden einen individuellen Betreuungsweg. Die Organisation vermittelt nicht nur, sie unterstützt und begleitet die Jugendlichen aktiv auf ihrem Weg in einen Wiedereinstieg in die jeweilige Schul- oder Ausbildungsform. Selbstwert, Resilienz und Eigenmotivation werden gestärkt – damit die jungen Menschen in Zukunft ihren Weg in Selbstbestimmung gehen können.

ARTISTS FOR KIDS gGmbH

ARTISTS FOR KIDS bietet neben präventiven und kreativen Projekten auch ein breit gefächertes und jugendgerechtes Angebot für gefährdete und „schwierige“ Kinder und Jugendliche an. Neben Pädagogen bringen sich auch bekannte Künstlerinnen und Künstler (z.B. Michael „Bully“ Herbig, Uwe Ochsenknecht, Doris Dörrie, Nina Eichinger, Hannelore Elsner, Max Tidof, Florian Simbeck, u.v.a.) aktiv ein. So ist ein sehr effektives Netzwerk für benachteiligte, gefährdete und in Not geratene Kinder, Jugendliche und Familien entstanden. In enger Kooperation und im Auftrag des Stadtjugendamts München betreut ARTISTS FOR KIDS kontinuierlich über 150 Kinder und Jugendliche in ambulanten Erziehungshilfen. In Projekten können Schüler/innen fehlende Schulabschlüsse nachholen und einen guten Ausbildungseinstieg finden. Als präventive Maßnahme bietet ARTISTS FOR KIDS auch Sport- und Kreativprojekte sowie Wettbewerbe an. Mehr als 4.000 Kinder, Jugendliche und Familien wurden so bereits pädagogisch unterstützt.

Weitere Infos: www.artists-for-kids.de

SWM Bildungsstiftung

Viele junge Menschen verfügen über Begabungen, die sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft oder mangels Unterstützung nicht entfalten können. Schulen können eine solche fehlende familiäre Förderung nur sehr eingeschränkt ausgleichen. Daher will die SWM Bildungsstiftung dazu beitragen, dass sich auch die Begabungen dieser jungen Menschen entwickeln können. Unter dem Motto „Chancen ermöglichen – Erfolge erleben“ will die SWM Bildungsstiftung Projekte fördern, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern. Dies reicht von der frühkindlichen Bildung im Kindergartenalter über die Unterstützung von Schülern bis hin zu Förderung von zusätzlichen Bildungsabschlüssen an Hochschulen. Mit ihrem Grundstockvermögen von 20 Millionen Euro rangiert die SWM Bildungsstiftung unter den größten sich im Bildungssektor engagierenden Stiftungen Deutschlands.

Weitere Infos: www.swm-bildungsstiftung.de