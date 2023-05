Kangasalusta wird Co-Trainer bei den Red Bulls

Die Red Bulls haben einen Nachfolger für Steve Walker gefunden. Pekka Kangasalusta wird zur neuen Saison Co-Trainer von Headcoach Toni Söderholm.

Pekka Kangasalusta, Co-Trainer Red Bull München: „Ich fühle mich geehrt, Teil des EHC Red Bull München zu werden. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem Team und darauf, mein Wissen und meine Erfahrung mit einzubringen.“

Der 45-jährige Finne ist seit November 2022 Assistenztrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und wird bei der kommenden Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai 2023) noch hinter der Bande des DEB-Teams stehen. Im Anschluss an die WM tritt der Coach seinen Dienst bei den Red Bulls an.

Zwischen Dezember letzten Jahres und Saisonende war Kangasalusta zudem Übungsleiter bei den Bietigheim Steelers in der PENNY DEL. Zuvor arbeitete Kangasalusta unter anderem als Co-Trainer bei Jokerit Helsinki (KHL) und bei HC Slovan Bratislava (Tipos extraliga).