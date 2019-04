“kids on stage” am 3. Mai – Theater, Musik und Tanz von Kindern für Kinder – Eintritt frei

Am Freitag nach den Osterferien heißt es „Bühne frei für Kinder!“. Dann ist wieder Zeit für kids on stage, das Festival der Kinderkultur.

Am Freitag, den 3. Mai 2019 findet das Spektakel ab 16 Uhr im Spectaculum Mundi in der Graubündner Straße 100 statt. Nachwuchstalente zwischen sechs und zwölf Jahren zeigen hier ihr Können und erfüllen sich den Traum vom Auftritt auf der großen Bühne. In diesem Jahr stehen Kinder aus acht verschiedenen Freizeiteinrichtungen des Kreisjugendring München-Stadt (KJR) im Rampenlicht und werden von den Nachwuchs-Moderatorinnen Pauline Heintz und Asteria Lia Ahmad aus dem Spielhaus Sophienstraße angekündigt. Sie zeigen Darbietungen aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Comedy und Tanz.

Den Anfang macht der Freizeittreff Lerchenauer und sorgt beim Publikum mit einer Kurzfassung des Räuber Hotzenplotz für Spannung pur.

Im Anschluss präsentiert der Natur- und Kulturtreff Rumfordschlössl eine bunte Tanz-Mischung aus HipHop, Ballett, Flamenco und Jazzdance.

Sophia und Joanna, die „Two Sisters 4 ever” vom Abenteuerspielplatz ABIX verzaubern mit ihrem selbstgeschriebenen und selbstkomponierten Lied „Der erste Tag mit dir“.

Beeindruckende Breakdance-Shows liefern der Kindertreff AKKU und die Kids aus dem Club – Kinder- und Jugendzentrum Hasenbergl. „3 gegen 1 – Wer zuletzt lacht, lacht am besten!“, heißt das Theaterstück des Musischen Zentrums. Von dort stammt auch die HipHop-Modern-Jazz-Gruppe, die bei kids on stage übers Parkett wirbelt.

Einen Lachmuskelkater garantiert die Comedy-Show des talentierten Benjamin Sherifi aus dem Kinder- und Jugendraum RIVA NORD.

Für alle Kids, die spontan ihr Talent auf der Bühne austesten und mal wie ein Star vor großem Publikum auftreten wollen, bietet die Open Stage die perfekte Gelegenheit.

Den krönenden Abschluss bilden die KJR-All-Stars mit einer kleinen Einlage. Zum großen Finale kommen alle Beteiligten zu dem Song „Sing for Climate“ auf die Bühne.

Zu „kids on stage“ sind alle interessierten Kinder, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsenen herzlich eingeladen: Ende ist gegen 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei.