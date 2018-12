Kiefer Sutherland – 08.10.2019 Technikum München

Der Hollywood-und TV-Star kommt zum dritten Mal mit seiner Band nach Deutschland und spielt am 8.10.2019 ein Konzert im Münchner Technikum. TV-Auftritt am 25. Dezember in der “Helene Fischer Show” im ZDF. Sein neues Album „Reckless & Me“ erscheint im Frühjahr 2019

Nach den Erfolgstourneen in 2017 und 2018 kommt Hollywood- und TV Star sowie Sänger Kiefer Sutherland im Oktober 2019 erneut auf Tournee durch deutsche Clubs. Im Rahmen der vier Konzerte in Hamburg, Berlin, München und Köln wird er auch sein neues Album „Reckless & Me“ vorstellen, dass im Frühjahr 2019 via BMG veröffentlicht wird.

Die große TV-Premiere feiert Kiefer Sutherland am 1. Weihnachtsfeiertag im großen Rampenlicht. Denn Kiefer Sutherland wird bei der diesjährigen „Helene Fischer Show“, die am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF, ORF und SRG ausgestrahlt wird, erstmals im deutschsprachigen Fernsehen auftreten. Gemeinsam mit Helene Fischer singt er im Duett den Eröffnungssong seines neuen Albums „Open Road“. Echtes Hollywood Flair in der Erfolgsshow.

DI 08.10.2019, 20:00 Uhr | Technikum

Tickets: www.muenchenticket.de