Kino, Mond & Sterne + Besucherzahl auf 500 erhöht + aktuelles Programm bis Ende Juni

Besucherzahl darf auf 500 erhöht werden

Aktuelles Programm bis Ende Juni

Kino, Mond & Sterne freut sich weitere Lockerungen bekanntgeben zu dürfen: Ab heute darf das Open-Air Kino im Münchner Westpark allabendlich 500 BesucherInnen begrüßen; auch die Testpflicht entfällt.

Ansonsten gelten die aktuellen Hygienebestimmungen: www.kino-mond-sterne.de/neuigkeiten/hygienebestimmungen

So können ab sofort doppelt so viele Kinofans das aktuelle Juni-Kino-Programm mit seinen zahlreichen Previews genießen. Verschiedene Filmemacher und Protagonisten werden auch in diesem Monat dem Publikum ihre Filme persönlich auf der Seebühne präsentieren.

Eines der kommenden Highlights bei Kino, Mond & Sterne: FOOD COOP (OmU), Di. 15. Juni

Seit vielen Jahren bietet Kino, Mond & Sterne Organisationen und Menschen, die sich für Nachhaltigkeit, Klima und Natur einsetzen eine Bühne.

Am Dienstag, den 15. Juni gegrüßt das Open-Air Kino die Organisatoren von FoodHub, der Mitmach-Supermarkt in München. FoodHub München setzt sich dafür ein, den sozialen und ökologischen Wandel so einfach zu machen, wie den Einkauf im Supermarkt. FoodHub ist eine neue Art des Einkaufens: gemeinschaftlich getragen und nicht renditeorientiert. So wollen die Organisatoren zu ökologischen und gesellschaftlichen Veränderungen beitragen. Mehr unter: www.foodhub.de

FoodHub präsentiert an diesem Abend die Doku zum erfolgreichsten kooperativen Supermarkt aller Zeiten: Der Film FOOD COOP (OmU) gibt einen Einblick in das Innenleben des Park Slope FoodCoops in New York. Er ist eines der Vorbilder von FoodHub München, dessen Organisatoren an diesem Abend bei Kino, Mond & Sterne zu Gast sind und sich auf einen anregenden Austausch mit dem Publikum freuen.

Der Kino, Mond & Sterne-Spielplan im Juni

Mo. 07.06. Best of International Ocean Film Tour (OmU) Di. 08.06. LIVE vor Ort. Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren Mi. 09.06. Preview. Der Rausch Do. 10.06. Preview. Ich bin dein Mensch Fr. 11.06. Tenet Sa. 12.06. A Star Is Born So. 13.06. LIVE vor Ort. Couch Connections (OmU) Mo. 14.06. Banff Mountain Film Festival 2021 (OmU) Di. 15.06. Foodhub München präsentiert. Food Coop (OmU) Mi. 16.06. The Tina Turner Story. Tina (OmU) Do. 17.06. Preview. Der Rausch Fr. 18.06. The Trial of the Chicago 7 (OmU) Sa. 19.06. La La Land So. 20.06. LIVE vor Ort. Verplant – Wie zwei Typen versuchen, mit dem Rad nach Vietnam zu fahren Mo. 21.06. European Outdoor Film Tour – Classics (OmU) Di. 22.06. Surf Film Nacht. Into the Storm (OV) Mi. 23.06. Kurzfilm Premierenabend. Sealand / Einmal Mehr / Lebendigkeit / Marten / Auf Der Kippe Do. 24.06. Italienische Abend. Der göttliche Andere Fr. 25.06. Bohemian Rhapsody (OmU) Sa. 26.06. Balkantage. Preview. Quo vadis, Aida? So. 27.06. Filmteam vor Ort. Und morgen die ganze Welt Mo. 28.06. LIVE vor Ort. Together Free Di. 29.06. Best of International Ocean Film Tour (OmU) Mi. 30.06. DNDNUF. Die Nacht des noch unbekannten Films

Eine aktuelle Programmvorschau wird regelmäßig veröffentlicht. Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Tickets und ausführliche Informationen zum Programm unter: www.kino-mond-sterne.de

Aktuelle Informationen

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten kann der Ticketverkauf ausschließlich online stattfinden; Ticketrückgabe leider nicht möglich

Die Tickets kosten 9 €, Sondervorstellungen 11 €.

Einlass ab 20:00 Uhr, Programmstart ab ca. 21:15 Uhr

Das bewährte Hygienekonzept aus dem letzten Jahr wurde überarbeitet und den aktuellen Gegebenheiten angepasst: www.kino-mond-sterne.de/neuigkeiten/hygienebestimmungen

Sitzkissen und Decken bitte selbst mitbringen, kein Verleih dieses Jahr

Das sogenannte „Wohnzimmer“ wird auch dieses Jahr regelmäßig über Radio Charivari und den sozialen Medien von Kino, Mond & Sterne verlost.

Das Kino, Mond & Sterne Team freut sich auf den MIT ABSTAND besten Kino-Sommer.

Hintergrundinformationen zu Kino, Mond & Sterne

In seinen 26 Jahren hat sich Kino, Mond & Sterne, Münchens ältestes das Open-Air Kino, fest im Eventkalender der Stadt etabliert. Das Kinoerlebnis mit Picknick-atmosphäre im Westpark gehört zum Münchner Sommer wie das Grillen an der Isar oder das Surfen der Eisbachwelle. Jedes Jahr sichten die Organisatoren etwa 300 Filme und stellen auch unter Berücksichtigung zahlreicher Publikumswünsche ein feinausgewogenes Programm zusammen, das Kino in seiner ganzen Bandbreite von Blockbustern bis zu kleinen Filmkunstjuwelen zeigt.

Der heimliche Star ist bei Kino, Mond & Sterne jedoch die Location selbst. Das besondere Ambiente und die einzigartige Kulisse der Seebühne im Münchner Westpark garantieren einen außergewöhnlichen Kinoabend in der Natur. Die Kombination aus gutem Kino, Atmosphäre und Kulinarik macht Kino, Mond & Sterne zum perfekten Sommer-Event.