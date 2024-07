Kita in der Oberföhringer Straße: Betreuungsplätze gesichert

Das Referat für Bildung und Sport hat einen neuen Träger für die Kindertageseinrichtung in der Oberföhringer Straße 160 gefunden. Nachdem der bisherige Träger KMK Kinderzimmer Brunnbach GmbH zum 31. August die Betriebseinstellung ankündigt hatte, übernimmt nun nach einem kurzfristig in die Wege geleiteten Auswahlverfahren der Träger Nörr-KIDS-Wir bewegen GmbH die Einrichtung zum 1. September. Damit kann der Betrieb der Kita übergangslos ab 1. September fortgeführt werden. Für die Stadt München hat die Betreuungssicherheit für die Familien sowie die Arbeitsplatzsicherheit für die Beschäftigten absolute Priorität. Die Nörr-KIDS-Wir bewegen GmbH führt zwei weitere Betriebsträger-Einrichtungen in der Stadt sowie einen Naturkindergarten und Naturhort, den er zum 1. Januar 2023 von der Eltern-Kinder-Initiative Naturkinder Prinz Eugen Park e.V. übernommen hat. Dieser hatte ebenfalls einen Träger gesucht, der den Fortbestand sichert.

Der Träger Nörr-KIDS-Wir bewegen GmbH sicherte einen übergangslosen Weiterbetrieb zu und nimmt nun sofort Kontakt zu allen Beteiligten auf – Leitung, Personal, Eltern und Kindern. Personalgespräche werden unmittelbar geführt und noch für Juli ist ein Elternabend angekündigt. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich sehr, dass die Landeshauptstadt München nach der abrupten Kündigung von KMK Kinderzimmer Brunnbach GmbH einen neuen Träger gefunden hat, der die Kindertageseinrichtung in der Oberföhringer Straße 160 kurzfristig übernimmt und verantwortungsvoll weiterführt. Für die betroffenen Familien und ihre Kinder ist das eine große Erleichterung. Im Auswahlverfahren hatten sich mehrere privat-gewerbliche Träger beworben, was uns zeigt, dass die neue Münchner Kita-Förderung auch für diese attraktiv ist.“ Stadtschulrat Florian Kraus: „Die Heimat der Kinder der Einrichtung an der Oberföhringer Straße bleibt erhalten. Die Landeshauptstadt München ist damit ihrer Verantwortung gerecht geworden und hat die dringend benötigten Betreuungsplätze für die Kinder der Einrichtung sichergestellt. Wir haben Nörr-KIDS-Wir bewegen GmbH als sehr zuverlässigen Träger kennengelernt, der sich sehr um die Belange der Kinder, Eltern und des Personals bemüht. Ich bin daher sicher, dass alle hier in Zukunft eine tolle gemeinsame Zeit haben werden.“