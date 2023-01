KitzSki: Umweltfreundliche Anreise ins Skigebiet mit Bus und Bahn

KitzSki setzt auf starke Kooperationen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Reiseunternehmen, um den Gästen eine umweltfreundliche Alternative zur Anreise mit dem eigenen PKW anbieten zu können. Immer mehr Gäste aus dem Raum München und Rosenheim nutzen den KitzSkiXpress, um ins weltbeste Skigebiet anzureisen.

In Zusammenarbeit mit Geldhauser – Die Münchner Busreisen gibt es das einmalige Package-Angebot von KitzSkiXpress (Skiticket und Bus). Zwei brandneue Doppeldeckerbusse fahren täglich von München, Holzkirchen und Rosenheim ins Skigebiet KitzSki. An ausgewählten Tagen fährt der KitzSkiXpress auch ab Augsburg und Nürnberg. Das ist bequem, günstig und umweltfreundlich. Die Gäste genießen eine komfortable Anreise im neuen Fernbus Setra S 531 DT. Er verfügt über 79 Sitzplätze und zahlreiche aktive und passive Sicherheitssysteme sowie kostenlose WLAN-Nutzung für alle Passagiere. Das Package vom KitzSkiXpress inkludiert zudem ein Bordfrühstück (eine Tasse Kaffee und eine Butterbrezn), Busbegleitung und den Tagesskipass Kitzbühel (schon im Bus). Details und Buchungen auf: www.kitzskixpress.de oder über die kostenlose App von KitzSkiXpress.

Anreise mit Bus oder Bahn

Mit dem Streifzug täglich gratis ins Kitzbüheler Skigebiet

Auf der ÖBB-Strecke zwischen St. Johann in Tirol 1 Kitzbühel Hahnenkamm sowie Westendorf 1 Kitzbühel Hahnenkamm berechtigt ein gültiges KitzSki-Ticket oder eine Verbundkarte (Snow Card Tirol, Super Ski Card) täglich zwischen 07:50 und 18.00 Uhr das Zugangebot der ÖBB in Skibekleidung gratis zu nutzen. Details auf kitzski.at

Skibus-Netz von KitzSki

Mit dem Skibus von Mittersill zum Pass Thurn, über Jochberg, Kitzbühel, Kirchberg und Aschau. Das Skibusnetz von KitzSki ist eines der größten und umfangreichsten Skibusangebote in den Alpen. Die Benützung ist mit gültigen Skipässen (Kunden mit Wahlskipässen, online gebuchten Skipässen und Skiverbundtickets nur in Skiausrüstung) auf den Linien zwischen Kitzbühel 1 Kirchberg 1 Aschau sowie Kitzbühel 1 Jochberg 1 Pass Thurn 1 Mittersill, Reith 1 Fleckalmbahn kostenlos. Details auf kitzski.at

Um € 5,00 von Rosenheim nach Kitzbühel hin und retour

Der Skibus von Astl Reisen bringt Skifahrer und Wintersportler bis März 2023 täglich um € 5,00 pro Erwachsenen von Rosenheim nach Kitzbühel und am Abend wieder retour. Gäste bis 21 Jahre fahren gratis. Eine telefonische Anmeldung ist bis spätestens 18.00 Uhr des Vortages unter +49(0)8033 / 1091 erforderlich. Hinweis: Die Kosten für das Skiticket sind nicht enthalten. Details auf astl-bus.de

Für geübte Skifahrer: Mit Autobus Oberbayern die KitzSkiWelt Tour starten

Die KitzSkiWelt Tour verbindet seit der Wintersaison 2021/22 das Skigebiet KitzSki mit der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental. Auf 88 Kilometern führt die KitzSkiWelt-Tour vorbei an berühmten Schauplätzen des Wilden Kaisers und der Kitzbüheler Alpen. Mit Skibus München kannst du dieses Abenteuer an ausgewählten Terminen exklusiv als Tagesfahrt erleben! Unser Bus bringt dich nach Jochberg im Skigebiet KitzSki, wo deine Tour startet. Am Nachmittag wirst du in der SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (je nach Fahrtermin Söll, Ellmau, Itter oder Going) wieder abgeholt.

Termine: 28. Januar 2023 (Rückfahrt von Söll / Talstation Hexenwasser) | 18. Februar 2023 (Rückfahrt von Ellmau / Talstation Hartkaiserbahn) | 4. März 2023 (Rückfahrt von Itter / Talstation Salvistabahn) | 20. März 2023 (Rückfahrt von Going / Talstation Astbergbahn) Details auf skibusmuenchen.de/kitzskiwelttour

Im Nightjet zum Schnee

Bahnfahrt inkl. Sitzplatzreservierung in den ÖBB Nightjets NJ 40491/40420 ab Hamburg oder NJ 421/420 ab Düsseldorf oder NJ 421/420 ab Amsterdam nach Kufstein und zurück (Aufzahlung auf Liegewagen möglich).

Inkludiert sind:

Gutschein für den 3-, 4-, 5- oder 6-Tage-Skipass

Transfer vom Bahnhof Kufstein oder Wörgl zur gewünschten Unterkunft und zurück

‚Im Nightjet im Schnee‘ buchbar ab € 267,-

Link: https://kombitickets.railtours.at/de/im-nightjet-zum-schnee/kitzski

Mit dem Railjet zum Schnee

ÖBB Bahnfahrt 2. Klasse nach Kitzbühel Hahnenkamm und zurück

Inkludiert ist:

Gutschein für 1-, 3- oder 6-Tageskipass

‚Mit dem railjet zum Schnee‘ buchbar ab € 73,-

Link: https://kombitickets.railtours.at/de/wintersport-kombitickets/kitzski