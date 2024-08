Kleinwägen durch Feuer zerstört – Schwabing-Freimann

Marianne-Brandt-Straße – In den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr München in den Norden der Stadt zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Das Feuer war rasch unter Kontrolle.

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, stand ein Smart in einer Parkbucht in Vollbrand. Das Feuer griff bereits auf einen dahinter geparkten Kleinwagen der Marke Toyota über. Ein Trupp des alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeuges ging unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Mit dem Schnellangriffsschlauch und den 1.600 Litern Wasser aus dem Fahrzeugtank waren die Flammen nach circa 15 Minuten niedergeschlagen. Nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera und dem Ablöschen letzter Glutnester war der Einsatz nach insgesamt 40 Minuten beendet. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

An den beiden Verbrennerfahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden, der von der Feuerwehr nicht beziffert werden kann. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das zuständige Fachkommissariat ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, sich zu melden.