Körperverletzung mit Todesfolge im Alten Botanischen Garten: Ein Tatverdächtiger festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 25.09.2024, gegen 10:00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Alten Botanischen Garten in München. Im Rahmen dieses Vorfalls wurde ein 57-Jähriger so schwer verletzt, dass er im Anschluss im Krankenhaus aufgrund seiner Verletzungen verstarb. Die Ermittlungen wegen eines vollendeten Tötungsdeliktes wurden daraufhin durch das Kommissariat 11 übernommen.

Ein 30-jähriger Pole wurde hierbei als Tatverdächtiger identifiziert. In der Folge wurde darum eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet. Weiterhin wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt. Der Tatablauf konnte soweit verifiziert werden, dass insgesamt vier Personen in der Auseinandersetzung mit dem 57-Jährigen involviert waren. Der 30-Jährige gilt hierbei jedoch als der hauptsächlich Agierende. Die anderen drei Beteiligten konnten ebenfalls identifiziert und zur Sache vernommen werden.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung gingen knapp 30 Hinweise bei der Polizei ein, die jedoch nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen führten jedoch dazu, dass der 30-Jährige am Montag, 30.09.2024 gegen Mittag im Raum Düsseldorf festgenommen werden konnte. Er wurde noch am gleichen Tag nach München verbracht und wird dort heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Aufgrund der Prüfung des Gesamtsachverhalts (auch unter Einbeziehung des vorläufigen Obduktionsergebnisses) wurde der Tatvorwurf nach Bewertung durch die Staatsanwaltschaft München I mittlerweile in eine Körperverletzung mit Todesfolge geändert.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.