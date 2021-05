Koronakrise: Stadt bereitet Öffnungsschritte vor

Für den Fall, dass München auch am Samstag und Sonntag den Inzidenzwert von 100 laut RKI nicht überschreitet, bereitet die Stadt eine Allgemeinverfügung vor, um ab kommenden Dienstag weitere Öffnungsschritte zuzulassen. Dies hat der Stab für außerordentliche Ereignisse (SAE) soeben unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter entschieden.

Nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung kann die Stadt im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium und nach Maßgabe der jeweiligen staatlichen Rahmenkonzepte weitere Öffnungsschritte zulassen, wenn die 7-Tage-Inzidenz laut RKI fünf Tage in Folge 100 nicht überschreitet. Die neuen Regeln gelten dann ab dem übernächsten Tag. Bislang liegt der Münchner Wert an drei Tagen in Folge unter 100.

Sollte am Sonntag der 100er-Wert zum fünften Mal in Folge nicht überschritten werden, wird die Stadt am Montag – die Zustimmung des Gesundheitsministeriums vorausgesetzt – eine Allgemeinverfügung erlassen, damit ab Dienstag in München die Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen können und auch kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wieder möglich ist.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Es ist erfreulich, dass wir jetzt endlich wieder erste Erleichterungen sehen und damit einen kleinen Schritt zurück zur Normalität. Das liegt vor allem an der großen Disziplin der meisten Münchnerinnen und Münchner, die sich sehr konsequent an die Regeln gehalten haben. Dafür herzlichen Dank!“