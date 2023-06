Krähe am Stachus gerettet

Karlsplatz – Am Donnerstagvormittag hat sich eine Krähe in einem Netz an einer Zinne des Karlstors verfangen.

Ein Mitarbeiter eines Büros im obersten Stockwerk bemerkte die Krähe und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte eines Kleinalarmfahrzeugs stellten fest, dass sie mit ihrer Ausrüstung das Tier in etwa 15 Meter Höhe nicht retten konnten. Daraufhin forderten sie eine Drehleiter an. Kurze Zeit später versammelte sich eine Vielzahl an Schaulustigen und Filmenden rund um das Karlstor. Die Feuerwehrkräfte brachten die Drehleiter in Stellung und konnten das unverletzte Tier mit wenigen Handgriffen aus seiner misslichen Lage befreien. Am Boden angekommen konnte der Vogel nach ein paar kleinen Hopsern in die Freiheit starten.