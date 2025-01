Kreuzhofbrücken: Abriss der alten Brückenbauwerke

Ab Donnerstag, 30. Januar, beginnt das Baureferat mit dem Abbruch der alten Kreuzhofbrücken. Im August 2024 haben die Hauptarbeiten für den Ersatzneubau der beiden Autobahnüberführungen begonnen, im November wurden die Behelfsbrücken eingehoben, über die der Verkehr während der Bauzeit läuft. Die bestehenden Stahlbetonbrücken wurden im Jahr 1966 errichtet. Sie müssen alters- und materialbedingt ersetzt werden.

Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Fürstenrieder und der Boschetsrieder Straße im Umfeld der Brücken erforderlich. Sie dauert von Donnerstag, 30. Januar, 9.30 Uhr, bis Montag, 3. Februar, 3 Uhr. Die Bundesautobahn A95 ist nicht betroffen, mit Ausnahme der bereits bestehenden Baustelleneinrichtungsfläche auf dem Standstreifen Fahrtrichtung Garmisch. Der Verkehr aus Richtung Süden (Boschetsrieder Straße) wird in dieser Zeit über Aidenbach-, Murnauer und Höglwörther Straße, Luise-Kiesselbach-Platz und die Waldfriedhofstraße umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Norden (Fürstenrieder Straße) wird umgekehrt über die Waldfriedhofstraße, den Luise-Kiesselbach-Platz und die Murnauer Straße umgeleitet.

Die Sperrung betrifft auch den Busverkehr: Die Buslinien 51 und 151 werden zwischen Waldfriedhof und Aidenbachstraße beziehungsweise Drygalski-Allee ebenfalls über die Waldfriedhofstraße und Murnauer Straße beziehungsweise Höglwörther Straße umgeleitet. Die Haltestelle Waldfriedhof wird in Richtung Aidenbachstraße zur Haltestelle der Buslinie 54 (Richtung Münchner Freiheit) verlegt. Die Haltestellen Waldfriedhof Haupteingang, Drygalski-Allee entfallen. Bei der Linie 51 entfallen zusätzlich die Haltestellen Machtlfinger Straße und Geisenhausenerstraße. An der Haltestelle Ratzingerplatz werden die Haltestellen der Buslinie 63 in der Aidenbachstraße bedient. Für Fahrten ab/bis Drygalski-Allee kann die Buslinie 132 ab Forstenrieder Allee (U3), Höglwörther Straße (Bus 51, 63) sowie ab Harras (S7, U6) benutzt werden. Aktuelle Informationen zur Umleitung der Buslinie gibt es unter www.mvg.de.

Die Kreuzhofbrücken sind zwei der insgesamt zwölf Münchner Brücken, die in den späten 1960er Jahren teilweise mit sogenanntem „Sigma-Spannstahl“ gebaut wurden. Dieser ist nach heutigen Erkenntnissen spannungsriss-korrosionsgefährdet. Deshalb werden speziell diese Brücken vom Baureferat regelmäßig intensiv geprüft. Die Kreuzhofbrücken liegen an der Autobahn-Anschlussstelle Kreuzhof auf der Grenze der drei Stadtbezirke Sendling-Westpark, Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln und Hadern, in direkter Nähe zum nordwestlich gelegenen Waldfriedhof und zum östlich gelegenen Südpark. Sie überführen die vier Fahrstreifen der A 95 / B 2 sowie Teile der Auf- und Abfahrt über die Fürstenrieder und Boschetsrieder Straße.