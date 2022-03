Krims & Krams – Flohmarkt am 10.04.2022 im Bahnwärter Thiel

Hinter den Mauern des Viehhofs, versteckt hinter den Containern am stillgelegten Südbahnhof, steht die Kuriose Halle des Bahnwärter Thiels.

In mitten dieses Urbanen Bahngartens, steht eine alte Münchener U-Bahn, welche einen auf eine Experimentele Reise einlädt..

Dieser aussergewöhnlicher Ort, welcher von Freigeistern geprägt ist, verwandelt sich einmal im Monat in den Krims & Krams Flohmarkt. Alle Vintage-Liebhaber finden hier ihr Glück. So kann man das Wochenende ruhig ausklingen lassen und zum Schatzsucher werden. Ob Mode, Musik, Schmuck oder Platten: in einem entspannten Ambiente fnden alte Schätze ein neues Zuhause.

Veranstaltungsort :Bahnwärter Thiel

Tumblingerstr. 29

Veranstaltungsdatum: 10.04.2022

Standbuchen unter:

http://www.krimsundkrams.com/?product=14-12-fohmarkt-krimskrams

Aufbau: 10-13 h

Einlass: 13 h

Veranstaltungsende: 18 h

Eintritt : 3,50 €

Homepage: http://www.krimsundkrams.com