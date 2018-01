Kris Kristofferson – Die Country-Legende kommt 2018 nach München

Der Singer-Songwriter und Hollywood Schauspieler Kris Kristofferson beehrt Deutschland im Juni mit drei exklusiven Shows. Am 19.06.18 steht der Münchner Circus Krone auf dem Tourplan.

Am 31. Januar 2018 startet der Vorverkauf für seine Tour, auf der er seine Klassiker, aber auch neue Songs präsentieren wird!

Bob Dylan soll einmal gesagt haben, dass die Musik in Nashville in die Zeit vor und nach Kris Kristofferson einzuteilen sei. Zweifelsohne hat er die Country-Musik mit seiner unvergleichlichen Art neu definiert und mit Johnny Cash, Waylon Jennings und Willie Nelson gegen das Establishment revoltiert. Vor allem seine Art und Weise Songs zu schreiben war und ist noch heute revolutionär und einmalig: Er gab Unterdrückten und Benachteiligten eine Stimme und prangerte Ungerechtigkeiten offen an. Angefangen als Hausmeister bei Columbia Records, hat der Ausnahmekünstler seit den Siebzigerjahren eine beeindruckende Diskographie geschaffen, über 70 Filme gedreht und zahlreiche renommierte Preise gewonnen.

Mit Songs wie „Me and Bobby McGee“ und „Sunday Mornin‘ Comin‘ Down“ schrieb er Musik für die Ewigkeit. Die Lebensstationen des 81-jährigen Country-Weltstars sind so vielfältig wie seine Musik selbst: Studium der englischen Literatur, Hubschrauberpilot der US-Army bis zum auf Hawaii lebenden Familienvater, um nur einige zu nennen. So ranken sich unzählige Mythen um ihn wie zum Beispiel die Geschichte, dass Kris Kristofferson Johnny Cash in dessen Garten kennenlernte, in dem er mit dem Hubschrauber gelandet sein soll. Man möchte sie alle glauben.

In seinen Konzerten steckt sein ganzes ereignisreiches Leben. Poetisch und mit voller Wärme in der Stimme singt Kris Kristofferson von Liebe und Freiheit und wird wohl auch 2018 in selige und berührte Gesichter schauen.

19.06.2018 – Circus Krone München – 20 Uhr

