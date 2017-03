KSfreak live und hautnah erleben: Am 18. Mai 2017 präsentiert der YouTube Star sein Debütalbum im Technikum München

Fans von KSfreak haben im Mai gleich doppelten Grund zur Freude. Am 05. Mai bringt der erfolgreiche YouTube Star seine erste musikalische Platte “KSfreak – What Else” auf den Markt. Gleich darauf folgt seine erste Tour, die am 18.05.2017 im Münchner Technikum Premiere feiert.

Mit dabei sind selbstverständlich seine Homies Krappi und Mefyou, die mit ihm zusammen die Konzerthallen zum “Boomen” bringen werden.

Sein 2016 erschienener Hit “1 Million” legte den Grundstein für seine musikalische Karriere. Seitdem verbrachte der 23-Jährige viele Stunden im Tonstudio von seinem Berliner Label Schwerkraft Musik, um an seinem Debütalbum zu arbeiten. Das Resultat ist eine LP bestehend aus fetten Beats, ehrlichen Texten und Melodien zum Mitsingen – mit Einflüssen aus modernem Urban Pop und RnB.

Seit KSfreak 2012 sein erstes Video bei YouTube hochgeladen hat, ist er zu einem der erfolgreichsten Vloggern im deutschsprachigen Raum geworden. Mittlerweile folgen fast 2 Millionen Abonnenten seinem Kanal. Auch auf anderen Social Media Kanälen erfreut sich KSfreak einer treuen Fanbase und ist somit zu einem der reichweitenstärksten Influencern herangewachsen. Mit seiner Musik begibt sich das Multitalent nun auf einen neuen künstlerischen Pfad.

KSfreak

„What Else“ Tour

18.05.2017 – 19 Uhr – München – Technikum

Tickets gibt es unter www.myticket.de und unter

Tel. 01806- 777 111 (0,20€/ Anruf aus dem dt.Festnetz/ max. 0,60€/ Anruf aus dem dt.Mobilfunknetz)