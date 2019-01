Laim: Versuchter Wohnungseinbruch

Am Mittwoch, 30.01.2019, gegen 19.40 Uhr, kletterte ein bislang unbekannter Mann auf einen Balkon einer Wohnung im 1.Stock in der Gatterburgstraße. Dort hebelte er die Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung, die er anschließend durchsuchte.

Eine 22-jährige Bewohnerin wurde auf den Einbrecher aufmerksam und sprach ihn an. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchtete er aus der Wohnung. Sie verständigte den Polizeinotruf.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, heller Teint, rundes Gesicht, kein hörbarer Akzent, bekleidet mit dunkler Mütze und dunkler Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Gatterburgstraße

Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.