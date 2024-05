Langstrecken Schwimmen München am 1. Juni 2024

Am 1. Juni steigt die 15. Auflage des Langstrecken Schwimmen München auf der Regattastrecke Oberschleissheim – dem längsten Schwimmbecken Münchens.

Angeboten werden ein Volksschwimmen für Einsteiger über 1 km sowie die Langstrecke für erfahrene Schwimmer und Triathleten über 4 km. Klares und sauberes Wasser sowie eine gute Orientierung ermöglichen ein in dieser Art einzigartiges Schwimmen. Startzeit ist 11 Uhr. Die Wassertemperatur beträgt momentan 18 Grad. Neoprenanzüge können vor Ort bei unserem Partner myswimshop ausgeliehen werden.

Wir erwarten wieder ein schnelles Rennen, prominenter Vorschwimmer ist Vorjahressieger Faris Al-Sultan, Ironman Hawaii Weltmeister des Jahres 2005. Allerdings ist auch die mehrmalige Siegerin Dajana Pechtl dabei. Sie hält den Streckenrekord bei den Frauen in 48:23 min und hat 2019 mit dieser Zeit auch alle männlichen Teilnehmer dominiert. Tip für die Zuschauer und Fotografen: Das Rennen kann man wenige Meter entfernt vom Ufer aus beobachten!

Es wird mit rund 400 gemeldeten Teilnehmer gerechnet. Die Online Anmeldung ist noch bis einschließlich Dienstag, 28. Mai geöffnet. Eine Nachmeldung am 1. Juni ist ab 9 Uhr möglich, solange Startunterlagen vorrätig sind. Alle Teilnehmer erhalten eine hochwertige Schwimmkappe von powerbreather. Die Zeitnahme erfolgt per Chip. Im Ziel gibt es das traditionelle Finisherpräsent, außerdem ist für Verflegung mit Obst gesorgt, Getränke werden von den Partnern Erdinger Alkoholfrei und Xenofit zur Verfügung gestellt.

Das Langstrecken Schwimmen München ist nach dem Starnberger See Schwimmen das zweitgrößte seiner Art in Süddeutschland. Weitere Info: www.schwimmen-muenchen.de

Nächste Sportveranstaltungen:

Sommernachtslauf München am 3. Juli 2024 www.citylauf-muenchen.de Starnberger See Schwimmen am 27. Juli 2024 www.starnbergersee-schwimmen.de 3MUC Triathlon am 10./11. August 2024 www.3muc.com