Lawinenlagebericht bayerischer Alpenraum für Freitag den 05.02.2021

Selbstauslösungen von Gleit- und Nassschneelawinen

Beurteilung der Lawinengefahr: Die Lawinengefahr im bayerischen Alpenraum ist mäßig.

Das Hauptproblem ist Gleitschnee. An vielen Hängen aller Expositionen können sich zu jeder

Tages- und Nachtzeit kleine bis mittelgroße, im schneereicheren Westen vereinzelt auch große Gleitschneelawinen lösen. Gefahrenstellen befinden sich unterhalb etwa 1800 m an sehr steilen Wiesenhängen und in Waldlücken. Gleitschneemäuler weisen auf die Gefahr hin. In sehr steilem Gelände ist in mittleren und hohen Lagen im Tagesverlauf vor allem bei Sonneneinstrahlung mit Selbstauslösungen von meist kleinen und mittelgroßen, feuchten und nassen Lockerschneelawinen zu rechnen.

Triebschnee kann in den Hochlagen kammnah und in eingewehten Rinnen und Mulden insbesondere mit großer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Große Schneebrettlawinen sind möglich, wenn tiefere Schichten gestört werden.

Schneedecke:

Die Schneedecke ist bis ca. 1800 m durchfeuchtet und am Boden vielerorts nass. Oberhalb von ca. 1800 m finden sich bodennah schwache Schneeschichten aus kantigen Kristallen. In den Bayerischen Voralpen und den Chiemgauer Alpen apert der Untergrund südseitig bis 1500m zusehends aus. Nordseitig ist die Schneeoberfläche bis ca. 1900 m verharscht. In den Hochlagen sind Triebschneeansammlungen teils schlecht mit der Unterlage verbunden und störanfällig.

Hinweise und Tendenz:

Die Lawinengefahr wird langsam zurückgehen. Hinweis: Skipisten werden momentan nicht überwacht und vor Lawinengefahren gesichert.

Gefahrenstufen regional

Hauptproblem: Gleitschnee

Allgäuer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Ammergauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Werdenfelser Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Bayerische Voralpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Chiemgauer Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Berchtesgadener Alpen

Z-o: Gefahrenstufe 2

Z-u: Gefahrenstufe 2

—————————————————-

Herausgeber: Lawinenwarnzentrale im Bayerischen Landesamt für Umwelt

Ausgegeben am Donnerstag, 04.02.2021, 17:30 Uhr