League of Legends bringt Gaming-Spaß auf den Odeonsplatz

Parallel zu den 2024 Season Finals der League of Legends EMEA Championship (LEC) verwandelt die LEC XPO den Odeonsplatz von 31. August bis 1. September in einen zentralen Ort der Begegnung und des Austausches: Egal ob LEC-Fans, Gamer oder am E-Sport Interessierte – die Angebote auf dem Odeonsplatz stehen allen offen.

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, freut sich, dass der E-Sport auf dem Odeonsplatz ein Forum bekommt: „Die Verbindung der Summer Finals mit einer kostenfreien Veranstaltung für alle finde ich großartig. Es ist wichtig, den Austausch und das Zusammenkommen im öffentlichen Raum zu fördern ganz ohne Konsumzwang und barrierefrei. Beim E-Sport geht es um lebendige Gemeinschaft und geteilte Leidenschaft. Es ist ein Gewinn für die Stadt, dass dieses E-Sports-Event in München stattfindet und unser Veranstaltungsportfolio abrundet. München bietet jedem Event die perfekte Bühne.“

Die Besucherinnen und Besucher können sich in das LEC-Universum vertiefen, Spiele testen, sich mit professionellen League of Legends-Spielern messen, Fotokabinen nutzen oder Quizfragen beantworten.

Ein besonderer Angebotsschwerpunkt liegt auf der E-Sport-Psychologie. Es werden Vorträge gehalten, die Möglichkeit geboten, über das eigene Gaming-Verhalten zu reflektieren oder auch Beratung zum Thema gesunde Ernährung und vernünftiges Gaming-Verhalten zu erhalten. Auch Familien mit Kindern können sich auf dem Odeonsplatz amüsieren, zum Beispiel beim Kinderschminken oder bei Tattoo-Stationen und Spielen, bei denen ein Gewinn wartet.

Ein Bereich der LEC XPO ist den Karrierechancen in der E-Sports-Branche gewidmet. So sehen sich dort Recruiter Lebensläufe an, geben Feedback zu Bewerbungsunterlagen und informieren allgemein über die Branche. „Das Saisonfinale der besten League of Legends-Spieler ist für die Fans des E-Sports ein absolutes Highlight. Und wir freuen uns, die internationalen Stars der Szene in der Olympiahalle begrüßen zu dürfen, um beim legendären Computerspiel ihren Champion zu ermitteln“, so Nils Hoch, stellvertretender Geschäftsführer der Olympiapark München GmbH: „Ich bin mir sicher, dass unsere Halle bei der Premiere dieses populären Events in München für alle Gamer wie auch die Besucherinnen und Besucher die perfekte Location sein wird.“

Als starker Partner und Mitgastgeber unterstützt das Bayerische Staatsministerium für Digitales die 2024 League of Legends EMEA Championship. Digitalminister Dr. Fabian Mehring: „Die Season Finals in München sind ein Triumph für den E-Sport in Bayern und ein bedeutender Meilenstein für uns als führenden Standort. Gaming und E-Sport sind mehr als pure Unterhaltung – hier floriert ein dynamischer Wirtschaftssektor, Arbeitsplätze werden geschaffen, der Tourismus angekurbelt und die digitale Wirtschaft gestärkt. Wir sind stolz darauf, Fans und Gamer aus vielen Ländern zu empfangen und setzen mit diesem Event ein kraftvolles Ausrufezeichen hinter den Games-Standort Bayern!“

Informationen im Internet unter www.einfach-muenchen.de/lec.