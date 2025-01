Lichtshow EONARIUM mit neuen Programm ENLIGHTENMENT bis 23. März 2025 in der St. Markus Kirche München

Die international erfolgreiche Lichtshow EONARIUM kommt ab 16. Januar 2025 mit dem

neuen Programm ENLIGHTENMENT zurück in die Sankt Markus Kirche nach München. Diesmal präsentiert das Schweizer Künstlerkollektiv „Projektil“ eine einzigartige abstrakte Hommage an den magischen Kreislauf des Lebens. Zu den immersiven Bildern erklingt u.a. die ikonische Musik von Vivaldis berühmten Werk „Vier Jahreszeiten“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die neue Lichtinstallation ENLIGHTENMENT schickt die Besucher auf eine audiovisuelle Reise durch den Jahreszyklus. Vivaldis berühmtes Werk „Vier Jahreszeiten“ wurde dafür von Silvio Buchmeier exklusiv arrangiert und eingespielt sowie um zwei eigene Werke des Komponisten ergänzt. Man erlebt eine faszinierende Metamorphose von Frühling, Sommer, Herbst und Winter, gefolgt von „Samsara“. Gemeint ist damit der Kreislauf von Werden und Vergehen. Ein Konzept östlicher Religionen, das auch den unendlichen Kreislauf von Wiedergeburt und Leiden beschreibt, in dem sich die Seele befindet. Das Ziel: Daraus zu entkommen und Klarheit zu finden. Die Show endet infolgedessen im „Nirwana“, dem Zustand des Friedens und der Erleuchtung, in dem die Seele ihre Bindung an die Welt loslässt und die endgültige Befreiung von Schmerz und Leid erlangt.

Erleuchtung in jeder Hinsicht

Nach der Lichtshow GENESIS II, die letzten Winter mit Tausenden Besuchern erfolgreich seine Premiere in München feierte, gastiert das Roadshow-Projekt erneut über drei Monate (16. Januar bis zum 23. März 2025) in Sankt Markus. An insgesamt 50 Spieltagen, davon an mehreren Tagen auch mit Livemusik-Vorführungen, taucht die rund 30-minütige Show den gesamten Kirchenraum in mitreißende Animationen aus Licht und Klang. Das Publikum ist dabei nicht nur Betrachter von außen, sondern gerät, auf Sitzsäcken oder Stühlen platziert, geradezu mitten in das Geschehen dieses multimedialen Kunstwerks hinein.

Neben der kreativen Interpretation eines fulminanten Themas bietet die Show ENLIGHTENMENT auch Gelegenheit, die Architektur der Markus Kirche auf neue Art zu erleben. „Immersion“ bedeutet Eintauchen – und genau das ist das erklärte Ziel dieser Kunstform. „Das Prinzip, mittels modernster Technik Orte zu immersiven Leinwänden werden zu lassen, ist komplex und aufwendig in der Umsetzung“, so Creative Director Roman Beranek. Mit einem 3D-Mapping- Projektionssystems werden Animationen, Bilder oder Videos dreidimensional projiziert. Dafür wird der Kirchenraum vorab genau vermessen. Danach übernehmen Hochleistungsprojektoren die Arbeit und setzen die architektonischen Besonderheiten, Wölbungen und Flächen in Szene.

Für das Künstlerkollektiv „Projektil“ aus Zürich ist der menschliche Wunsch nach Kreativität der entscheidende Impuls, immer wieder neu schöpferisch tätig zu werden. Das multidisziplinäre Team ist groß. Es gibt visuelle Künstler, Musiker, Programmierer, Technologen und Designer, die an der Schnittstelle von Kunst und Technik gemeinsam innovativen Erlebnisse kreieren. Mit ihren EONARIUM-Shows, die bereits in mehr als 30 Städten europaweit liefen und seit diesem Herbst auch in den USA gezeigt werden, wollen sie inspirieren und die Besucher auf die Reise in neue Welten schicken. Dass dieses Konzept stimmig ist, beweisen die mehreren hunderttausend Menschen, die schon EONARIUM- und andere Shows von „Projektil“ besucht haben.

Daten, Tickets und Special Events

ENLIGHTENMENT findet vom 16. Januar 2025 bis zum 23. März 2025 statt:

Uhrzeit: mehrere Shows täglich; diese starten tagesabhängig zwischen 17:15 Uhr, 18:00

Uhr, 18:45 Uhr, 19:30 Uhr, 20:15 Uhr und 21:00 Uhr, letzte Show um 21:45

Uhr, 18:45 Uhr, 19:30 Uhr, 20:15 Uhr und 21:00 Uhr, letzte Show um 21:45 Dauer: 30 Minuten

Adresse: Sankt Markus Kirche, Gabelsbergerstraße 6, 80333 München

Altersbeschränkung: für alle Altersgruppen geeignet – Tickets für die immersive Show können ab dem 28.11.2024 über http://tickets.eonariummuenchen.de/ erworben werden.

Erwachsene (ab 18 Jahren): 13,90€ Jugendliche (von 10-17 Jahren): 9,90€ Kinder (von 5-9 Jahren): 6,90€ Kinder bis 4 Jahren erhalten freien Eintritt

An vier Terminen wird die Multimedia-Installation auch von unterschiedlicher Live-Musik

begleitet