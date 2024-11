„LUMAGICA – Der Lichterpark“ lädt erneut Besucher in München zum Träumen ein

Nach dem erfolgreichen Debüt in 2023 kehrt LUMAGICA nach München zurück. Die märchenhaften Lichterparks von LUMAGICA, die bereits an 34 Standorten weltweit begeisterten, laden nun wieder auf dem Gelände des CAVALLUNA Parks in Fröttmaning vom 15. November 2024 bis zum 26. Januar 2025 zu einem zauberhaften Spaziergang durch eine funkelnde Lichterwelt ein. Auf einem 1,5 km langen Rundweg können große und kleine Besucher 750.000 funkelnde LEDs in über 300 handgefertigten, leuchtenden Objekten und Installationen bewundern, begleitet von stimmungsvoller Musik.

Die erfahrenen Lichtkünstler von LUMAGICA haben die Besonderheiten des CAVALLUNA Parks in München auch in diesem Jahr geschickt in Szene gesetzt und eine magische Atmosphäre geschaffen, die in der dunklen Jahreszeit zum Träumen einlädt. Der winterliche Rundgang durch die kunstvoll beleuchteten Landschaften ist ein Highlight für die ganze Familie.

„LUMAGICA München“ ist eine Kooperation von MK Illumination, dem Weltmarktführer für festliche Beleuchtung, der bekannten Event-Plattform Fever und dem CAVALLUNA Park München. Johannes Mock-O’Hara, Geschäftsführer von CAVALLUNA, zeigt sich begeistert: „Wir freuen uns sehr, dass LUMAGICA zum zweiten Mal bei uns im Park stattfindet und unseren Gästen ein bezauberndes Wintererlebnis bietet. Der winterliche Rundgang ist wirklich ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein!“

Auch Thomas Mark, Präsident von MK Illumination, ist stolz auf die Rückkehr des Großprojekts nach München: „Unsere langjährige Erfahrung hat es uns ermöglicht, erneut eine einzigartige Lichterwelt zu erschaffen, die die Besucher in ihren Bann zieht.“ Dabei stehen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Fokus: Es wird ausschließlich energiesparende LED-Technik verwendet, und der Energieverbrauch des Lichterparks entspricht lediglich dem Jahresverbrauch von etwa 4,8 Vierpersonenhaushalten.

Neben den klassischen Lichtfiguren gibt es auf dem abendlichen Rundweg auch musiksynchrone Sound-to-LightInszenierungen, ein magisches Winterdorf, eine Lasershow und interaktive Elemente, die vor allem die kleinen Besucher zum Staunen bringen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls gesorgt. Während der Laufzeit finden regelmäßig besondere Events und Aktionen statt, so zum Beispiel Speed-Dating, Kostümspecial, Musicalnacht oder Akrobatiknacht.

Infos zu Lumagica gibt es auf der Webseite. Wer Lust hat, kann LUMAGICA mit einem Besuch der CAVALLUNA-KidsShow „WinterWünscheLand“, welche vom 21.12.24 bis 05.01.2025 im SHOWPALAST gezeigt wird, kombinieren.

Alle Informationen zur Wintershow finden Sie hier.