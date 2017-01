M-Funk! 5. Münchner Funk an Soul Festival am Freitag 10.02. & 11.02.2017

Auch dieses Jahr findet nun schon das M-Funk!: 5. Münchner Funk and Soul Festival im Spectaculum Mundi statt.

Der M-Funk! e.V. hat auch dieses Jahr hochkarätige Bands aus der bayerischen Funk and Soul Szene eingeladen.

Am Freitag 10.02. werden Soulissimo und The Foundation eine ausgelassene Soul Party im Specatculum feiern bei der gute Laune garantiert ist. Aber auch für den 11.02. sollte man die Tanzschuhe einpacken, wenn Simply Soul und Stabil mit ihren heißen Funk an Soul Rythmen und tighten Bläsersätzen das Publikum begeistern.

Gerade auf den Auftritt von Stabil sind viele gespannt, weil Ihr neues Video “ Dein Recht auf Funk“ in nur 6 Wochen über 23.000 Klicks bekommen hat und auf eine mitreißende Live Peformance hoffen lässt.

Freitag 10.02.2017 – Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr Soulissimo (20.00 Uhr), The Foundation (22.00 Uhr)



Samstag 11.02.2017 -Beginn 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr Simply Soul (20.00 Uhr), Stabil (22.00 Uhr) im Spectaculum Mundi, Graubündener Str. 100, 81475 München

Eintritt: VVK € 15,00 + Gebühren; AK: € 17,00 unbestuhlt