Marienplatz: Mutter und zwei Kinder bei Treppensturz verletzt

Bei einem Sturz auf einer Rolltreppe am Marienplatz sind am Dienstag eine Frau und ihre beiden Kinder verletzt worden. Alle Beteiligte sind in Kliniken behandelt worden.

Am Dienstagnachmittag kam es im U-Bahnhof Marienplatz zu einem Unfall mit drei Verletzen. Eine 42-jährige Mutter stürzte mit ihren ein- und fünfjährigen Kindern eine Rolltreppe zirka 15 Meter hinab. Das jüngere der beiden Kinder befand sich zu diesem Zeitpunkt im Kinderwagen. Der alarmierte Rettungswagen verschaffte sich zunächst einen Überblick über Anzahl der Personen und Schwere der Verletzungen. Die Einsatzkräfte entschlossen sich daraufhin, einen zweiten Rettungswagen und den Kindernotarzt der Berufsfeuerwehr nachzufordern. Nach einer kurzen Behandlung vor Ort wurden die Mutter mit ihren beiden Kindern mit mittelschweren Verletzungen in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Lebensgefahr bestand zu keiner Zeit.