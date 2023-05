Maxvorstadt: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr ist bei einem Brand in der Maxvorstadt davon ausgegangen, dass sich ein Mann noch in der brennenden Wohnung aufgehalten hat. Doch bei der versuchten Personenrettung stellte sich schnell heraus, dass die Wohnung leer war.

Anwohnende meldeten eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Adalbertstraße. Ausgehend vom zweiten Obergeschoss sei auch das Treppenhaus bereits verraucht, meldeten die Mitteilenden. Zudem erhielt die Leitstelle die Information, dass der Bewohner in seiner Wohnung sei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München identifizierten schnell die verrauchte Wohnung im zweiten Obergeschoss identifizieren und begannen zügig mit den Löschmaßnahmen einleiten. Der Einsatzleiter entschied sich für einen Stoßtrupp zur Brandbekämpfung. Somit konnte er mit fünf Einsatzkräften sowohl die Löschmaßnahmen als auch die Personensuche in der Wohnung bewerkstelligen. Dort stellte sich heraus, dass sich der Bewohner – anders als gemeldet – doch nicht in seiner Wohnung aufhielt. Zeitgleich brachten die Einsatzkräfte auch einen Lüfter zum Einsatz, um den Rauch im Treppenraum und der Wohnung zu beseitigen. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Zur Sicherheit wurden vier angrenzende und darüber liegende Wohnungen auf eine etwaige Rauchausbreitung kontrolliert. Daraufhin wurden noch weitere Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, die noch eine halbe Stunde in Anspruch nahmen.

Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die Polizei ermittelt. Wegen der Einsatzfahrzeuge kam es auf der Barer Straße für die Einsatzzeit zu Behinderungen.