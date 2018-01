Maxvorstadt: Trickdiebstahl durch falsche Handwerker

Bereits am Montag, 15.01.2018, gegen 13.30 Uhr, wurde eine gerade vom Einkaufen zurückkommende 86-Jährige vor ihrem Wohnanwesen in der Rottmannstraße angesprochen. Der unbekannte Mann gab sich als Handwerker aus und hatte auch einen entsprechenden Ausweis umhängen.

Der Mann teilte ihr mit, dass er auf der gegenüberliegenden Baustelle zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Deshalb müsse er in ihrer Wohnung das Wasser überprüfen. Die 86-Jährige führte den Mann daraufhin direkt in ihr Badezimmer, wo der vermeintliche Handwerker das Wasser im Waschbecken aufdrehte. Er wies die 86-Jährige dazu an, durchgehend die Toilettenspülung zu betätigen. Währenddessen war die Badezimmertür so angelehnt, das man den Flur der Wohnung nicht einsehen konnte.

Nach wenigen Minuten wies der Unbekannte die 86-Jährige an, noch einige Zeit die Toilettenspülung zu betätigen und verließ die Wohnung. Erst am Abend stellte die Rentnerin das Fehlen von Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro fest.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich während des Aufenthalts im Bad ein weiterer unbekannter Täter in die Wohnung begeben hat und diese nach Wertsachen absuchte.